Еще вчера мы могли наблюдать снижение курса доллара к отметке в 56 рублей за 1 вечнозелёный

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Сегодня на внеочередном заседании Центрального Банка России было принято решение о снижении ключевой процентной ставке до 11%, напомним, ранее установлена была на отметке 14%, решение было принято связи с низкой кредитной активностью, и, что не секрет, падению экономики. По мнению Банка РФ, инфляция по стране начинает ослабевать, что так же является поводом снизить процентную. ставку.

Так же на курс повлиял указ президента Российской Федерации, связанный с обязательной к продаже долей от валютной выручки экспортёров, если ранее приходилось сразу же продавать 80% иностранных валют, то теперь доля составляет 50%.

Возможно это как раз та отметка, на которой ЦБ хочет остановить укрепление рубля, ниже которой опускаться уже невыгодно экономике. Либо мы оказались на дне доллара, либо дно очень близко.

Однако, говорить о капитуляции рубля рано, специалисты считают, что данный скачок валюты произошел скорее на новостном и эмоциональном фоне, учитывая продолжающуюся ситуации огромным притоком валюты на рынок через экспортёров и отсутствием покупателей в лице импортёров, тенденция должна оставаться неизменной.

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