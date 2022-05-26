На международной выставке в Тайване, популярный бренд компьютерных комплектующих, представил свой новенький монитор: MSI MEG 342C. Данная модель будет иметь 34 дюймовый QD-OLED дисплей от Samsung, максимальная скорость развёртки 175 Гц, разрешение экрана UWQHD (3440х1440), радиус кривизны 1800R, пиковая яркость на уровне 1000 кд/м. Так же заявлена поддержка AMD FreeSync Premium Pro, функция картинка в картинке, KVM-переключатель, позволяющий использовать дисплей с двумя источниками одновременно, и имеется сертификация VESA DisplayHDR TB 400.

Так же заявлено множество игровых функций и настроек, Type-C разъём с функцией альтернативного режима, и RGB-подсветку, это пока всё что известно по новинке, какая будет стоимость, и когда ожидать в продаже, пока не раскрывалось.