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Обзор и личный опыт использования смартфона Realme 9 PRO

Среднебюджетный смартфон 2022 года выпуска от дочерней компании китайского гиганта BBK Electronics
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  Смартфон среднего ценового сегмента, на данный момент в российских ритейлерах продаётся в районе 25-26 тысяч рублей, за эти деньги мы получаем под капотом  Snapdragon 695, построенный на 6-и нанометрах, имеется поддержка 5G, достаточно мощный камень, неплохо себя чувствует и в стандартных приложениях, и в играх, однако, чувствуется отсутствие перспектив в игровой производительности, тот же Genshin Impact тянет, но на минимальных настройках графики, в повседневном использовании претензий нет абсолютно, оболочка у Realme одна из лучших, нет ни глюков, ни лагов. Накопители так же с запасом, 8 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти, так же имеется фишка с переводом встроенной памяти в постоянную.

  Диагональ дисплея 6,6 дюйма, матрица IPS, разрешение FullHD+, с развёрткой 120 герц, качество дисплея неплохое, если сравнивать, к примеру, с Poco X3 картинка более яркая, однако, хочется отметить толстые рамки по краям, в 2022 году прям бросаются в глаза.

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  Автономность у гаджета неплохая, при умеренном использовании вытягивает чуть менее двух суток, аккумулятор на 5000 mAh, а скорость заряда поддерживается до 33W. По техническим характеристикам АКБ аппарата мало чем отличается от большинства конкурентов.

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  Основной модуль камеры оснащен 64 мегапиксельной линзой, фотографии при хорошем освещении выглядят  неплохо, детализация на уровне, однако уже при плохом освещении смартфон огорчает, конечно можно сказать, что это среднебюджетный смартфон, какого можно от него ожидать результата, а вот пример: ранее в личном использовании имелся бюджетный смартфон, которому уже второй год, тот же самый Poco X3 NFC, без приставки PRO, аппарат на четверть дешевле нашего героя, с более простым процессором, выдаёт фотографии с качеством на голову выше, причем в ночное время разница становится колоссальная, основной модуль имеет те же 64 МП, но на старичке Poco X3 стоит линза Sony IMX 682. Если подводить итог по основной камере, то она и неплоха, но и звезду вам с неба не достанет. Так же имеется широкоугольник на 8 МП и макрообъектив  на 2 МП. Фронтальная камера на 16 МП имеет тот же средний результат.

 Корпус выполнен полностью из пластика, снизу расположен разъём 3,5, вставить можно либо 2 Sim, либо 1 Sim и карту памяти, сканер отпечатка пальца установлен сбоку, на кнопке включения. Светодиод уведомлений отсутствует.

  И хочется обсудить массу моментов, учитывая более высокий прайс в сравнении с предшествующей линейкой, появляется вопрос, тот же Realme 8 Pro имел экран уже с Amoled матрицей, учитывая более высокую стоимость Amoled, новый смартфон по логике должен был быть дешевле, сделаем конечно скидку на отсутствие 120 герц в прошлогодней модели, но те же конкуренты в смартфонах того же уровня совмещают и Amoled, и 120 герц. Далее, в прошлом году мы имели зарядку в 50W, на этот раз оснастили 33W, хорошо хоть 500 mAh добавили. Основной модуль камеры стоял на 108 МП, в новой модели заменили на 64 МП, приходилось держать оба смартфона в руках, и хоть немного, но 8 Pro делает снимки лучше, что-то между 9 Pro и X3 NFC. Единственный однозначный плюс новинки, с которым не поспоришь: более современный и мощный процессор. 

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  Что касаемо конкурентов, время от времени Realme 9 Pro попадает на одну ценовую полку с аппаратами Mi11 lite NE, Poco F3, которые на порядок интереснее по тем или иным характеристикам. В зависимости от приоритетов, тот же 8 Pro выглядит порой заманчивее. Приемлемой ценой для данной модели можно было бы считать 20-22 тысячи рублей, уже в этом районе, с официальной гарантией смартфон смело можно приобретать, а в районе 26 тысяч можно поискать аналог поинтереснее.

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