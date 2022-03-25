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О хаосе в ценах на видеокарты в ДНС

В последний месяц мы увидели высокую волатильность цен на видеокарты, но нынешний расклад на рынке вызывает уйму вопросов
[ ] для раздела Блоги
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-70000р на RTX 3060
Core i7 11700 вдвое подешевел
RTX 3050 MSI подешевела на треть
-100 000р на RTX 3070 в Ситилинке
Вдвое упала цена <b>RX 6500XT </b>
-160 000р на RTX 3080 ASUS

  С начала года мы могли наблюдать и постепенное снижение цен на видеокарты, затем резкий рост в феврале, недавно вроде как немного выдохнули, когда цена немного отскочила вниз, однако на сегодняшний день происходит что просто непонятное. Есть некоторые модели которые на сегодняшний день кажутся просто неконкурентоспособными.

Пример: Видеокарта Gigabyte GeForce RTX 3080 TURBO (LHR) 10Gb за 199 999 рублей

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  Кто будет смотреть на данный вариант 3080 с турбинным охлаждением, которая отличается своим горячим нравом, да еще и высоким уровнем шума, если мы можем потратить на 10-20 тысяч рублей меньше, и выбрать себе более тихую, более холодную к примеру MSI GeForce RTX 3080 GAMING Z TRIO (LHR) тоже на 10Gb за 185 799. Я уже молчу о том что можно подобрать варианты уже даже на 12Gb видеопамяти. Да понятное дело в плане майнинга на данный момент они приносят меньше, так как еще нет программ, которые раскрывают их потенциал хотя бы на 70%, однако сами карты с 12Gb технически уже ближе к 3080 Ti, нежели к обычным 3080. Ну а их разблокировка скорее всего дело времени.

  Так же в каталоге появились модели без LHR среднебюджетного сегмента, 3060 Ti самый простейший вариант Palit Dual, стоимостью 181 999 рублей, что кажется просто фантастикой, учитывая что буквально за те же деньги можно приобрести безоговорочный флагман, да еще и с одним из самых лучших охлаждений и насыщенной компонентной базой. Само собой между данными моделями просто пропасть в игровой производительности и работе с графикой....

  Опять таки друзья, будем надеяться что цены в магазинах более ли менее еще приблизятся к приемлемым, а пока что исходя из того что имеем, самыми оправданными ценами кажутся на модели конкретно 3080 на 12 Gb.

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