Тесты показывают, что новый процессор работает при более высоком напряжении по сравнению с предшественником.

Энтузиасты протестировали 13 чипов нового Ryzen 7 9850X3D и сразу же поделились детальными замерами. Результаты опубликованные пользователем sugi0lover на форуме overclock.net говорят о том, что новый флагманский чип с 3D-кешем является версией 9800X3D с повышенными заводскими частотами. Данного апгрейда удалось достичь за счёт более высокого напряжения.

PC Games Hardware

Может быть интересно

Согласно полученным данным, почти все 13 протестированных образцов смогли стабильно достичь максимальной тактовой частоты 5,625 ГГц в режиме Boost. Однако, напряжение, необходимое для этого, оказалось заметно выше, чем у предшественника. Лучший экземпляр из партии выдавал 5,625 ГГц при скромных 1,271 В, а худшему для скромных 5,611 ГГц потребовалось уже 1,348 В. Среднее напряжение по всем чипам составило около 1,31 В.

Эти цифры становятся показательными при сравнении с 9800X3D. Ресурс Hardwareluxx, также освещавший эту утечку, привёл собственные данные по предыдущей модели. Для достижения её максимальной частоты требовалось всего около 1,119 В. Таким образом, даже самый удачный 9850X3D из новой партии потребовал для работы на повышенной частоте примерно на 13% больше энергии, а самый «средний» — уже на 21% больше, чем 9800X3D от Hardwareluxx.

«Эти данные подтверждают, что Ryzen 7 9850X3D это, по сути, разогнанная на заводе версия 9800X3D из-за более высокого напряжения, необходимого для достижения максимальной тактовой частоты», — отмечается в отчёте.

Помимо частот ядра, энтузиасты также протестировали потенциал памяти и шины. Все чипы без проблем работали со связкой Infinity Fabric на частоте 2200 МГц, а лучшие — на 2233 МГц. Максимальная стабильная скорость оперативной памяти в тестах варьировалась от 8200 до 8600 МТ/с.

Реклама. ООО «Яндекс Маркет», ИНН 9704254424