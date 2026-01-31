Сайт Конференция
Блоги
Zelikman
Китайские техногиганты получили разрешение на покупку ИИ-ускорителей Nvidia H200
Первые поставки предусматривают около 400 тысяч графических процессоров, а в общей сложности число заказов достигает 2 миллионов единиц.

Nvidia удалось совершить прорыв на своём ключевом рынке — в Китае. После личного визита генерального директора Дженсена Хуанга в Пекин, китайские регуляторы начали выдавать лицензии на поставку передовых чипов для искусственного интеллекта H200. Среди первых компаний, получивших доступ, оказались ведущие технологические гиганты: DeepSeek, ByteDance, Alibaba и Tencent.

Nvidia 

Для Nvidia это является триумфом, так как ранее она сообщала о падении своей доли на китайском рынке практически до нуля из-за американских экспортных ограничений. Компания нуждалась в возвращении, теряя миллиарды долларов выручки и уступая позиции местным конкурентам, таким как Huawei.

Хотя администрация Трампа дала Nvidia разрешение на продажу H200 в Китай ещё несколько месяцев назад, процесс упирался в жёсткую позицию Пекина. Личный дипломатический подход Дженсена Хуанга, судя по всему, стал последним катализатором, сдвинувшим дело с мёртвой точки.

Общий объём предварительных заказов может достигать 2 миллионов ускорителей, причём первые поставки составят свыше 400 тысяч чипов H200. Это говорит о сохраняющемся огромном голоде на вычислительные мощности для ИИ, который не смогли в полной мере удовлетворить отечественные разработки.

Однако власти КНР, как сообщается, планируют ввести определённые «условия» для компаний, получающих американские чипы. Это может быть попыткой сохранить баланс и поддержать развитие местной полупроводниковой отрасли.

#nvidia #китай #искусственный интеллект #ии-ускорители #h200
Источник: wccftech.com
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter