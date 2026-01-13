Компания намерена использовать технологию Gemini для расширения возможностей голосового помощника Siri

Компания Apple официально подтвердила масштабное партнёрство с Google. Цель нового соглашения заключается в использовании мощи искусственного интеллекта Gemini для полного переосмысления голосового помощника Siri, который долгое время отставал от конкурентов. Новая версия, ожидаемая к концу этого года, обещает стать принципиально другим продуктом.

Логотипы Apple и Google

После месяцев спекуляций Apple признала: собственными силами догнать лидеров в области ИИ, таких как OpenAI или ту же Google, не удалось. Вход на рынок был осуществлён слишком поздно. Выходом стал стратегический альянс с давним конкурентом. По данным инсайдеров, сделка оценивается в сумму около миллиарда долларов в год — столько Apple будет платить за доступ к инфраструктуре и моделям Gemini.

Главная задача — превратить Siri из инструмента для простых команд в настоящего персонального ассистента, понимающего контекст. Ключевыми станут две новые функции. Siri научится «видеть», что отображено на дисплее iPhone, и мгновенно отвечать на вопросы об этом. Также помощник сможет анализировать информацию из писем, сообщений и календаря, чтобы давать осмысленные ответы на сложные запросы. Например, вместо команды «Открой Почту и найди письмо о рейсе» можно будет просто спросить: «Во сколько мой вылет завтра?». Siri самостоятельно найдёт нужные данные в почте и озвучит время.

Партнёрство рассчитано на много лет, но это не означает отказ Apple от собственных разработок. Компания планирует гибридный подход: внутренние модели будут обрабатывать простые локальные задачи, включить будильник, отправить сообщение из контактов, а Gemini возьмёт на себя сложные вопросы, требующие работы с мировой информацией и глубокого анализа.