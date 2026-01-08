В игровом сообществе раскритиковали специалистов Sony, усомнившись в эффективности системы отбора рекламируемых продуктов.

Студия Indie_Games_Studio готовит к выходу на PlayStation 5 скандальный проект Ebola Village, позиционируемый как «классическая игра в жанре survival horror из 90-х». Релиз запланирован на 23 января, о чём неожиданно объявил официальный YouTube-канал PlayStation, вызвав волну критики со стороны игрового сообщества.

Ebola Village

Игра была размещена в Steam уже с мая этого года, и успела привлечь внимание как «бесстыдная пародия на Resident Evil» — от копирования шрифта до откровенно подражательных геймплейных сцен. В Steam-версии отмечаются многочисленные странности: изображения, сгенерированные ИИ, помечены как работа «нейронной сети», а в описании содержится предупреждение игрокам со «слабой психикой» не рисковать, погружаясь в «извращённый мир Деревни Эболы».

Трейлер на канале PlayStation лишь усилил сомнения. Игроки видят знакомые по Resident Evil 4 сцены: жителей деревни, бросающих топоры, врагов с бензопилами и даже паразитов, вырывающихся из голов, аналогичных Las Plagas. При этом качество производства выглядит крайне низким, а подача — неряшливой.

Ситуация вызывает вопросы к политике модерации Sony: прошёл ли трейлер хотя бы минимальную проверку перед публикацией на официальном канале? Пока компания не прокомментировала ситуацию.

Остаётся непонятным, является ли Ebola Village данью уважения RE или просто неквалифицированным клоном. Однако, реакция сообщества ясно даёт понять: даже в эпоху инди-разнообразия игроки ожидают от платформенных гигантов более вдумчивого отбора контента.

Релиз на PS5 состоится 23 января. Судя по всему, это может стать одним из самых скандальных дебютов начала года.