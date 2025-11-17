По имеющимся данным, Asus и MSI скупают все имеющиеся на спотовом рынке запасы

Рынок компьютерных компонентов столкнулся с настоящим кризисом — производители памяти не успевают удовлетворять растущий спрос. Это спровоцировало волну закупок по всей цепочке поставок. По данным источников, такие гиганты, как Asus и MSI, активно скупают модули DDR5 и HBM на спотовом рынке, пытаясь обеспечить себя компонентами на следующий год.

Всё началось с облачных гигантов, которые буквально заблокировали основные производственные мощности поставщиков памяти под свои нужды. Это создало дефицит для остальных игроков, вынуждая их переплачивать за компоненты на спотовом рынке. Ситуация напоминает классическую схему «кто успел, тот и съел» — только на кону поставлены производственные платы на миллиарды долларов.

Модуль DDR5 на 64 ГБ, который ещё недавно можно было найти за 400 долларов, теперь ушел за отметку 700 долларов, а более ёмкие версии и вовсе достигли 2400 долларов. По словам инсайдеров, поставщики формально не отказывают в поставках, но выделяют клиентам мизерные квоты, которых едва хватает на поддержание текущего производства. Производители модулей памяти, впрочем, не жалуются, их финансовые отчеты бьют все рекорды. Например, Transcend сообщила о росте прибыли в 2,4 раза всего за октябрь, а многие компании, которые ранее были в убытке, теперь вышли в плюс.

Эксперты предупреждают, что дефицит может сохраниться до конца 2026 года, и некоторые бренды уже рассматривают болезненный шаг — сокращение стандартного объема памяти в потребительских ПК, чтобы сдержать рост розничных цен. В отрасли даже заговорили о том, что сложившаяся ситуация может ускорить разработку новых технологий, менее зависимых от традиционной DRAM-памяти.