Производителям готовых систем всё сложнее брать на себя подорожание ключевых компонентов, в первую очередь оперативной памяти, и они вынуждены повышать стоимость своей продукции.

Резкий глобальный рост цен на оперативную память теперь напрямую ударит по кошелькам покупателей ноутбуков и готовых систем. С таким предупреждением выступили представители компании Asus, одного из мировых лидеров по производству ноутбуков, материнских плат и другой компьютерной техники. По их словам, отрасль может оказаться не в состоянии поглощать возросшие затраты, что неминуемо приведёт к пересмотру розничных цен на широкий спектр устройств.

Ноутбук Asus ROG Strix

Причиной сложившейся ситуации стал ажиотажный спрос на чипы DRAM со стороны развивающейся индустрии искусственного интеллекта. Этот сегмент оттягивает на себя огромные объёмы производства, включая высокопропускную память HBM, что создаёт острый дефицит и на рынке потребительской памяти. Ранее о приостановке приёма заказов и существенном подорожании своей продукции уже сообщали такие вендоры, как Corsair и Adata.

Теперь волна дороговизны докатилась до производителей готовых систем. Гендиректор Asus в интервью тайваньскому изданию Liberty Times подтвердил, что рост цен на память является «распространенной проблемой» для всей отрасли. Он отметил, что компания будет вынуждена учитывать возросшие затраты, ситуацию у дистрибьюторов и потребительский спрос, после чего корректировать ассортимент и цены на продукцию.

Это означает, что в ближайшей перспективе можно ожидать подорожания ноутбуков, мини-ПК, готовых сборок и других устройств, которые комплектуются встроенной оперативной памятью. Парадоксально, но ожидаемый дефицит может спровоцировать дополнительный ажиотажный спрос, что ещё больше усугубит ситуацию. Потребители, опасаясь дальнейшего роста цен или отсутствия товара на полках, начнут скупать технику, что приведёт к быстрому истощению складских запасов.

Дополнительным фактором, подстёгивающим рынок, является приближающееся окончание поддержки Windows 10. Это вынуждает многих пользователей задуматься о переходе на современные платформы, такие как AMD AM5, что создаёт дополнительный спрос. Эксперты сходятся во мнении, что стабилизации цен на оперативную память в обозримом будущем ждать не стоит. Напротив, всё указывает на то, что волна подорожания только набирает обороты, и потребителям стоит готовиться к более высоким ценникам на компьютерную технику.

