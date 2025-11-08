Также эксперт поделился, какая модель, по его мнению, является на сегодняшний день самой оптимальной

Автор YouTube-канала PC Centric поделился своим опытом по сборке игровых ПК и составил список наиболее оптимальных корпусов. По его словам, правильный выбор корпуса — это инвестиция на годы вперёд. Важно найти баланс между ценой, функциональностью, удобством и приятным глазу дизайном.

При выборе корпуса специалист рекомендует обращать внимание на несколько ключевых факторов. Вентиляция и воздушный поток являются критически важными параметрами, особенно для современных мощных систем. Однако, не стоит зацикливаться на разнице в доли градусов — для большинства пользователей достаточно обеспечения базового эффективного охлаждения. Немаловажным аспектом является качество сборки: отсутствие вибраций, прочные материалы и надёжная конструкция определяют насколько долго корпус будет сохранять презентабельный вид.

Особое внимание стоит уделить совместимости компонентов. Корпуса представлены в четырёх основных форм-факторах: ITX, MicroATX, ATX и расширенный ATX. Перед покупкой необходимо убедиться, что выбранная модель поддерживает размер материнской платы, длину видеокарты, высоту процессорного кулера и возможность установки всех необходимых радиаторов и вентиляторов. Если в дальнейшем планируется провести апгрейд системы, стоит учесть и этот момент.

В категории универсальных решений лидерами стали Lian Li Lancool 207 и Phanteks NV5 V2. Последний особенно отмечается за премиальный дизайн и поддержку крупных комплектующих, хотя и не комплектуется вентиляторами. Lian Li Lancool 216 привлекает наличием двух 160-мм вентиляторов спереди и высокую прочностью конструкции.

Для любителей компактных систем лучшим выбором назван Deepcool CH170 Digital с цифровым дисплеем для мониторинга температур. В сегменте MicroATX эксперт рекомендует обратить внимание на Lian Li Dan A3 и ASUS Prime AP201, сочетающие компактные размеры с поддержкой полноразмерных компонентов.

Среди премиальных решений особого внимания заслуживают Haven HS420, Corsair Air 5400, Lian Li 011 Series с двухкамерным дизайном, и аквариумы Hyte Y60/Y70. Корпусом года же был признан Haven BF 360 Flow, сочетающий инновационный дизайн с передовой инженерией и простотой сборки.

