Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Zelikman
Ютубер PC Centric рассказал, на что обращать внимание при выборе корпуса
Также эксперт поделился, какая модель, по его мнению, является на сегодняшний день самой оптимальной

Автор YouTube-канала PC Centric поделился своим опытом по сборке игровых ПК и составил список наиболее оптимальных корпусов. По его словам, правильный выбор корпуса — это инвестиция на годы вперёд. Важно найти баланс между ценой, функциональностью, удобством и приятным глазу дизайном.

При выборе корпуса специалист рекомендует обращать внимание на несколько ключевых факторов. Вентиляция и воздушный поток являются критически важными параметрами, особенно для современных мощных систем. Однако, не стоит зацикливаться на разнице в доли градусов — для большинства пользователей достаточно обеспечения базового эффективного охлаждения. Немаловажным аспектом является качество сборки: отсутствие вибраций, прочные материалы и надёжная конструкция определяют насколько долго корпус будет сохранять презентабельный вид.

Особое внимание стоит уделить совместимости компонентов. Корпуса представлены в четырёх основных форм-факторах: ITX, MicroATX, ATX и расширенный ATX. Перед покупкой необходимо убедиться, что выбранная модель поддерживает размер материнской платы, длину видеокарты, высоту процессорного кулера и возможность установки всех необходимых радиаторов и вентиляторов. Если в дальнейшем планируется провести апгрейд системы, стоит учесть и этот момент.

В категории универсальных решений лидерами стали Lian Li Lancool 207 и Phanteks NV5 V2. Последний особенно отмечается за премиальный дизайн и поддержку крупных комплектующих, хотя и не комплектуется вентиляторами. Lian Li Lancool 216 привлекает наличием двух 160-мм вентиляторов спереди и высокую прочностью конструкции.

Для любителей компактных систем лучшим выбором назван Deepcool CH170 Digital с цифровым дисплеем для мониторинга температур. В сегменте MicroATX эксперт рекомендует обратить внимание на Lian Li Dan A3 и ASUS Prime AP201, сочетающие компактные размеры с поддержкой полноразмерных компонентов.

Среди премиальных решений особого внимания заслуживают Haven HS420, Corsair Air 5400, Lian Li 011 Series с двухкамерным дизайном, и аквариумы Hyte Y60/Y70. Корпусом года же был признан Haven BF 360 Flow, сочетающий инновационный дизайн с передовой инженерией и простотой сборки.

Реклама. ООО «Яндекс Маркет», ИНН 9704254424

#корпус #железо #комплектующие #сборка пк
Источник: youtube.com
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В России распространяется новая схема мошенничества с использованием NFC-технологии
8
Межзвёздный объект 3I/ATLAS появился после пролёта за Солнцем без кометного хвоста
5
Huawei показала Watch Ultimate 2 в видео презентации Mate 70 Air
1
Специалист жалуется на выход из строя трёх Core i9-14900K из-за нежелания Corsair обновлять BIOS
1
SanDisk выпустила самый компактный флеш-накопитель USB-C на 1 ТБ
+
Tom's Hardware назвали лучшие сборки игровых ПК для Full HD, QHD и UHD
13
Huawei Mate 70 Air получил аккумулятор ёмкостью 6500 мАч
+
Украина присоединилась к военной коалиции под руководством Великобритании
4
Энтузиаст поиграл в Battlefield 6 на AMD FX-9590 и не смог его запустить на Intel Core i7-2600K
5
Микроволновку использовали для сборки игрового ПК с GeForce RTX 5060 Ti и встроенным монитором
2
Уральские учёные создали инновационную альтернативу свинцовой защите от радиации
+
ДНК из пещеры в Крыму указывает на миграцию неандертальцев из Сибири
+
F-22 станет первым «ведущим» самолётом ВВС США в авиазвене концепции Collaborative Combat Aircraft
1
ASUS представила игровую клавиатуру ROG Nightmare 98 HE с магнитными переключателями
+
ФБР правомерно уничтожило жёсткий диск с доступом к 3443 биткоинам на сумму более $350 млн
+
На Ямале появится первое в России производство адипиновой кислоты
+
Алексей Журавлев: Россия поставила Венесуэле ЗРК «Панцирь-С1» и «Бук-М2Э»
2
Новый «Хищник» 2025 года понравился фанатам даже больше чем критикам
7
Во французском генштабе отметили преимущества франко-итальянской системы ПВО SAMP/T над Patriot
1
Xiaomi выпустила глобальное OTA-обновление для HyperOS 3
2

Популярные статьи

Собираем новый игровой ПК для Мира танков, Fortnite и Counter-Strike 2 всего за 56000 рублей
19
Мнение профессиональных критиков перед завтрашней премьерой «Хищника» на основе предпоказа
7
«Gears of War: Reloaded» — бесполезный перезапуск (субъективный обзор игры)
7
Обзор игрового ноутбука ASUS ROG Strix G16 (G615LR)
+
Удивившие меня заблуждения о Луне
20
Обзор и доработка старого аккумуляторного шуруповёрта MOLOT MBD 1213 Li и ремонт стула
10
Asus ROG Xbox Ally X за $1000 или Nintendo Switch 2 за $500 — что выбрать геймеру в 2025 году
2

Сейчас обсуждают

Виталий Shokerxxx
09:34
тяжко у вас в 404.
Перед изменением утильсбора в РФ подсчитали долю автомобилей с мощностью двигателя свыше 160 л. с.
Виталий Shokerxxx
09:33
выйдут в кконце 26 а в 27 новые 6060 будут. короче нищуки как обычно в пролете.кстати ужо дифицыт обычных 5060 скропее гои разбирайте склады.
Видеокарты GeForce RTX 5000 Super могут выйти позже из-за дефицита памяти
Алексей Янюк
09:07
Гнобить, не давать не пущать.
Перед изменением утильсбора в РФ подсчитали долю автомобилей с мощностью двигателя свыше 160 л. с.
козлина
08:58
хде санитары психбольницы? почему поциэнт не зафиксирован, за что вам там зарплату дают??? Он опять какой то неструктурированый поток сознания извергает!
Обзор и доработка старого аккумуляторного шуруповёрта MOLOT MBD 1213 Li и ремонт стула
Снежная королева
08:28
А зачем на постере к спине Хищника (хотя чётко видно, что это человек в шлеме, юбке и лосинах) который похож на клингона, приклеили половину женщины.
Новый «Хищник» 2025 года понравился фанатам даже больше чем критикам
Rever Rever
08:24
Классная игра, проходил дважды, просто не твое
«Gears of War: Reloaded» — бесполезный перезапуск (субъективный обзор игры)
Алексей Дрёмин
08:17
Потому что синие не дотягивают давно
Tom's Hardware назвали лучшие сборки игровых ПК для Full HD, QHD и UHD
Stas Light's
08:13
Информация устарела, как минимум на 11 дней... Уже распушила хвост
Межзвёздный объект 3I/ATLAS появился после пролёта за Солнцем без кометного хвоста
Максим Галкин
08:07
Всратая статья 🤣🤦‍♂️
Процессор AMD Ryzen 5 7500X3D с частотой 4,5 ГГц в режиме Boost на 8% уступил 7600X3D в Geekbench
Эдуард Кузнецов
07:35
Странный у тебя способ выразить свое недовольство, прилюдно обделаться.
Ryzen 9800X3D и 7800X3D продаются в магазине Amazon лучше всех процессоров Intel вместе взятых
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter