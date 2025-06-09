Флагманский Ryzen AI Z2 Extreme получил дополнительный нейропроцессор, тогда как бюджетный Ryzen Z2 A может похвастать лучшей энергоэффективностью.

AMD продолжает развитие линейки мобильных процессоров Ryzen Z2. Было представлено два новых решения для портативных игровых устройств. Флагманская модель Ryzen AI Z2 Extreme получила обновление в виде выделенного нейропроцессора NPU. Последний способен выполнять до 50 триллионов операций в секунду для задач искусственного интеллекта. Этот чип сохраняет 8 ядер и 16 потоков с частотой до 5 ГГц на архитектуре Zen 5. Также он оснащён 16-ядерной графикой RDNA 3.5. Для работы процессор потребляет в районе 15-30 Вт. Имеется поддержка памяти до 8000 МТ/с.

Для бюджетного сегмента компания предлагает Ryzen Z2 A, построенный на проверенной архитектуре Zen 2. Этот энергоэффективный чип с 4 ядрами и 8 потоками оснащён 8-ядерным графическим процессором RDNA 2. Он оптимизирован для работы при энергопотреблении 6-20 Вт. Данная модель поддерживает память с частотой до 6400 МТ/с. Это делает его идеальным решением для недорогих портативных систем с упором на автономность.

Расширение линейки позволяет производителям игровых устройств выбирать оптимальные решения под различные ценовые категории. Мощные системы смогут использовать возможности Ryzen AI Z2 Extreme для обработки ИИ-нагрузок и современных игр. Для бюджетных моделей будет возможность установки чипов с улучшенной энергоэффективностью. Появление первых устройств на этих процессорах ожидается уже к концу 2025 года.