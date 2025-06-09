Несмотря на заключенные соглашения, администрация Трампа не хочет передавать лучшее ИИ-оборудование странами региона из-за сотрудничества с Китаем.

Геополитические противоречия вновь угрожают бизнесу Nvidia на Ближнем Востоке. Хотя «Зелёный гигант» успел заключить многомиллиардные контракты в регионе, их выполнение теперь под вопросом из-за позиции американских регуляторов.

Ключевой проблемой стали опасения Вашингтона относительно возможной утечки передовых технологий в Китай. Особую тревогу у американских чиновников вызывает эмиратский проект Stargate. Последний предусматривает внедрение 100000 процессоров Blackwell GB300. Эти подозрения усиливаются на фоне активного технологического сотрудничества арабских государств с КНР.

Аналитики считают, что сложившаяся ситуация может затормозить развитие ИИ-инфраструктуры в регионе. У некоторых стран Ближнего Востока имеются значительные финансовые возможности. Однако, они также находятся в технологической зависимости от США, и не могут развернуть серьёзные ИИ-мощности без помощи Вашингтона. В ближайшие месяцы стороны продолжат консультации. Судьба анонсированных проектов пока неясна.

Для Nvidia эта ситуация создаёт определённые сложности. Компания надеялась компенсировать ограничения на китайском рынке за счёт ближневосточных сделок. Теперь она вынуждена лавировать между коммерческими интересами и требованиями национальной безопасности Соединённых Штатов. Причём администрация Трампа рассматривает дополнительные санкции. Среди возможных шагов называется запрет китайского оборудования в ИИ-центрах и полное исключение специалистов КНР из соответствующих проектов.