Устройства преобразуют игровые события в правдоподобные тактильные ощущения.

Razer представила новейшую технологию Sensa HD Haptics. Уже с 10 июня можно будет приобрести первые устройства с этой функцией - игровую подушку Freyja и гарнитуру Kraken V4 Pro.

Суть технологии заключается в преобразовании игровых событий в правдоподобные тактильные ощущения. Подушка Freyja, которая крепится к игровому креслу, передаёт вибрации от выстрелов, взрывов и других динамичных сцен. Гарнитура Kraken V4 Pro дополняет звуковое сопровождение тактильными эффектами, позволяя буквально чувствовать грохот сражений или рёв моторов.

&lt;span class="fr-mk" style="display: none;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;span class="fr-mk" style="display: none;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;span class="fr-mk" style="display: none;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;span class="fr-mk" style="display: none;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt; Для работы системы потребуется установка фирменного ПО Razer Synapse 4. На старте технология будет поддерживаться 15 играми, включая Hogwarts Legacy и Frostpunk 2. Через программу SimHub станет доступна совместимость ещё с 92 проектами, среди которых Forza Horizon 5 и Microsoft Flight Simulator. Подушка Freyja оценивается в 300 долларов, а гарнитура Kraken V4 Pro — в 400 долларов. Впервые технология была представлена на CES 2024 под кодовым именем Project Esther.