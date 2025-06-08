Razer представила новейшую технологию Sensa HD Haptics. Уже с 10 июня можно будет приобрести первые устройства с этой функцией - игровую подушку Freyja и гарнитуру Kraken V4 Pro.
Суть технологии заключается в преобразовании игровых событий в правдоподобные тактильные ощущения. Подушка Freyja, которая крепится к игровому креслу, передаёт вибрации от выстрелов, взрывов и других динамичных сцен. Гарнитура Kraken V4 Pro дополняет звуковое сопровождение тактильными эффектами, позволяя буквально чувствовать грохот сражений или рёв моторов.
Для работы системы потребуется установка фирменного ПО Razer Synapse 4. На старте технология будет поддерживаться 15 играми, включая Hogwarts Legacy и Frostpunk 2. Через программу SimHub станет доступна совместимость ещё с 92 проектами, среди которых Forza Horizon 5 и Microsoft Flight Simulator. Подушка Freyja оценивается в 300 долларов, а гарнитура Kraken V4 Pro — в 400 долларов. Впервые технология была представлена на CES 2024 под кодовым именем Project Esther.