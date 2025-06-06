По слухам, миллиардер начал критиковать президента США за отказ назначать главой НАСА его друга Джареда Айзекмана.

Когда-то казалось, что союз между Дональдом Трампом и Илоном Маском является нерушимым. Два эксцентричных миллиардера, которые привлекают к себе огромное внимание своими заявлениями считались близкими друзьями. Однако их союз оказался недолговечным и закончился громким скандалом. Причём на этот раз медийность миллиардеров сыграла против них самих.

Всё началось с того, что Маск покинул свою должность в администрации Трампа. В этом он сослался на необходимость сосредоточиться на Tesla. Однако настоящая буря разразилась, когда предприниматель публично раскритиковал новый бюджетный план президента. Трамп предлагает масштабные сокращения социальных программ и «зелёных» субсидий. Они включают отказ от льгот для электромобилей, увеличение военных расходов и снижение налогов для богатых. Маск назвал эти меры безответственными, указав на катастрофический рост государственного долга.

Реакция Трампа была мгновенной. Он пригрозил пересмотреть государственные контракты со SpaceX. Также бывший главный советник Трампа Стив Бэннон назвал предпринимателя нелегалом и поднял вопрос о необходимости его депортации в ЮАР. В ответ Маск заговорил об импичменте, намекнув, что его бизнес-империя переживёт нынешнюю администрацию. Финансовые последствия не заставили себя ждать: акции Tesla обрушились на 14%, уменьшив капитализацию компании на 34 миллиарда долларов всего за день. Хотя рынок частично восстановился, этот публичный конфликт нанёс урон репутации обоих.

По мнению некоторых источников, Илон Маск разозлился из-за отказа Дональда Трампа назначать главой НАСА его друга Джареда Айзекмана. Маск долго продвигал эту кандидатуру и теперь чувствует себя обманутым. Миллиардер вложил огромные деньги в кампанию Трампа. А в итоге предприниматель не получил никакой благодарности.