Представители компании сообщили, что релиз назначен на 26 июня 2025 года.

Команда CD Projekt RED неожиданно подтвердила, что Cyberpunk 2077 получит дополнительное обновление, хотя ранее DLC Phantom Liberty позиционировалось как финальное. В ходе трансляции REDstreams, посвящённой порту игры на Switch 2, представитель студии Алиция Козера сообщила, что патч 2.3 выйдет 26 июня. Также она подчеркнула, что это точно не последнее обновление.

Подтверждение также поступило от директора по коммуникациям Марцина Момота, опубликовавшего в Twitter загадочное изображение главного героя V с подписью: «Во мне есть ещё один».

Интересно, что слухи о новом DLC появились ещё раньше. В LinkedIn обнаружили профиль сотрудника студии Virtuos, участвовавшей в создании патча 2.2, где упоминалась работа над DLC с апреля 2025 года. Помимо этого, официальный аккаунт игры опубликовал материалы с шестью скрытыми персонажами.

«Не беспокойтесь о предупреждении. Просто сбой в системе! Или нет?», — говорилось в том же сообщении.

Последнее крупное обновление 2.2 вышло в декабре 2024 года. Январь 2025 принёс патч 2.21 с поддержкой DLSS 4. Что именно войдёт в обновление 2.3, станет известно ближе к дате релиза. Очевидно, разработчики готовят для поклонников игры массу нового контента, учитывая пиар-кампанию вокруг патча.