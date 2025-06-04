Новая память также потребляет на 20% меньше энергии и работает быстрее актуальных решений.

Micron заявила о начале тестирования новых чипов памяти LPDDR5X для смартфонов. Это решение сделано по новейшей технологии 1γ и предназначено для топовых аппаратов, включая тонкие и складные модели.

«В настоящее время Micron проводит испытания 16-гигабайтной (ГБ) продукции LPDDR5X на базе 1γ для избранных партнёров и будет предлагать широкий диапазон ёмкостей от 8 ГБ до 32 ГБ для использования во флагманских смартфонах 2026 года», — заявили в компании.

Новая память вмещает на 30% больше данных при том же размере, потребляет на 20% меньше энергии и работает быстрее — до 9200 МТ/с. Возможно, данный показатель сможет дойти даже до 10700 мегатранзакций в секунду. Это особенно важно для современных смартфонов с поддержкой искусственного интеллекта.

Чипы стали тоньше — всего 0,61 мм. Это на 14% тоньше старых моделей и даже тоньше, чем у Samsung с её 0,65 мм. Благодаря этому телефоны могут стать ещё более компактными.

Micron впервые использовала новую технологию EUV для производства. Раньше компания её не применяла из-за высокой цены, но теперь может составить конкуренцию Samsung. Сейчас тестируются модули по 16 ГБ. К 2026 году появятся варианты до 32 ГБ. Это позволит делать телефоны с большим объёмом памяти, которые при этом будут долго работать от батареи.

Пока Samsung остаётся лидером и будет ставить свою память в Galaxy Z Fold 7. Но новые чипы Micron могут изменить ситуацию на рынке в ближайшие пару лет.