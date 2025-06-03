Оба решения имеют одинаковые габариты, но отличаются некоторыми особенностями в конструкции.

Линейка Jonsbo D32 включает две модели корпусов формата Micro-ATX. Особенностью обеих моделей является сочетание компактности и вместительности. Практически всё пространство внутри продумано вплоть до мелочей.

Jonsbo D32 Pro

В плане габаритов оба корпуса одинаковы — 395×207×314 мм. Однако, D32 STD и Pro имеют несколько важных конструктивных различий. D32 Pro предлагает больше места для видеокарты, она может быть немного шире и длиннее. В данном варианте уменьшена крышка блока питания. Это освобождает дополнительное пространство для GPU.

Jonsbo D32 STD

Блок питания расположен за передней панелью. От его длины зависит размер графического процессора. Блок питания не должен превышать 150 мм, чтобы установить в систему видеокарту длиной более 300 мм. Максимальная длина заявлена 365 мм, но у младшей модели могут быть некоторые сложности с установкой таких крупных решений. 200-миллиметровый БП возможен только с видеокартой короче 288 мм. Также поддерживаются блоки питания стандарта SFX/SFX-L благодаря регулируемым креплениям. Вдобавок новинки поддерживают материнские платы со скрытыми портами подключения.

Jonsbo D32 STDМодель Pro ещё и отличается улучшенной вентиляцией. В ней больше отверстий, и они крупнее. Система размещения вентиляторов в обеих корпусах аналогична. Можно установить до трёх кулеров снизу, два под крышкой и один на задней панели. Регулируемый лоток материнской платы с двумя положениями D32 Pro даёт возможность размещать более высокие процессорные кулеры и широкие видеокарты. Жёсткие диски размещаются за материнской платой. Там есть место для накопителя формата 2,5 дюйма, а ещё один 3,5-дюймовый диск может быть размещён перед платой.

Jonsbo D32 ProСтандартный D32 STD доступен по цене от 60 евро. Старшая Pro-версия стоит чуть дороже — около 70 евро. Обе модели предлагаются в черном и белом цветах. Кроме стандартного исполнения с перфорированной боковой панелью, существуют модификации с закаленным стеклом по той же цене.

Jonsbo D32 STD