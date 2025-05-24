По словам представителей государственной корпорации, военно-промышленный комплекс России не прекращает наращивать свои мощности и совершенствовать вооружение

В государственной корпорации Ростех заявили, что продолжили совершенствовать зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь», являющийся одним из ключевых элементов системы ближней противовоздушной обороны.

По словам представителей корпорации, модификации происходят на фоне боевых действий, проводимых в рамках Специальной Военной Операции. Компания постоянно получает обратную связь со стороны военных и старается максимально оперативно внести необходимые корректировки в данную машину. Модернизацией ЗРПК «Панцирь» занимается холдинг «Высокоточные комплексы».

Также в госкорпорации заявили, что продолжают наращивать производство и восстановление боевой техники. Это тоже можно отнести к успехам холдинга «Высокоточные комплексы».

«В рамках выполнения государственного оборонного заказа «Высокоточные комплексы» в течение текущего года продолжают наращивать объёмы производства бронетехники. Речь идёт о производстве новых изделий, а также капитальном ремонте и модернизации боевых машин пехоты БМП-1, БМП-2 и БМП-3, техники ВДВ: боевых машин десанта БМД-4М и бронетранспортеров БТР-МДМ», — говорится в заявлении компании.

В первую очередь речь идёт о боевых машинах пехоты. Наиболее популярными стали БМП3 и БМП-2М «Бережок». Их Министерство обороны России заказывает в больших объёмах за счёт высокой эффективности в боевых действиях. Параллельно корпорация постоянно совершенствует дополнительные системы защиты. В основном речь идёт об антидроновых решениях.