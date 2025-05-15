Цифровые активы постепенно интегрируются в экономику Российской Федерации.

Удивительно, как в течение последних лет криптовалюты превратились из некой неосязаемой идеи для гиков в параллельную международную финансовую систему, к которой теперь подвязаны крупнейшие компании и государства.

Как стало известно, Центральный банк Российской Федерации, впервые в истории, внёс Bitcoin в список инструментов финансового рынка. Причём стоит отметить, что согласно опубликованному документу, данный актив стал самым прибыльным из всего перечня. Он сумел показать 11-процентный прирост, тогда как занимающий второе место депозит в евро позволил бы заработать лишь 4%.

Всё же нужно понимать, что цифровые активы стали частью российской экономики ещё задолго до публикации Центрального банка. После введения беспрецедентных санкций против России со стороны стран Запада, некоторые отечественные компании начали принимать оплату в том числе и в Bitcoin. После отключения российских банков от Swift, криптовалюта стала одной из альтернатив.

Очевидно и то, что криптовалюта пока занимает лишь мизерную долю в международных платежах. Однако, судя по динамике, цифровые активы постепенно будут занимать всё больше пространства в мире финансов.