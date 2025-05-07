С каждым годом на разработку уходит всё больше человеко-часов и финансовых средств

Сюхэй Ёсида проработал в игровом подразделении Sony с 1993-го года. В период с 2000-го по 2024-ый год он занимал значимые должности в организации PlayStation. Являясь настоящим ветераном игровой индустрии, бывший топ-менеджер дал свою оценку недавнему объявлению Microsoft о повышении цен и выставленным прайсам на видеоигры для Switch 2. Стоит напомнить, что Nintendo запросила за некоторые проекты по 79,99 доллара.

По мнению Ёсида, другого исхода быть и не могло. Грядущий рост цен на видеоигры вполне ожидаем, так как издержки разработчиков постоянно растут. С каждым новым проектом геймеры ожидают чего-то нового: более продвинутой кинематографической графики, большего количества разнообразных опций, возможностей и масштабных локаций. Однако на всё это нужно больше финансов, людей и времени. Соответственно, с улучшением игрового процесса дорожает и проездной билет, считает эксперт.

Экс-руководитель PlayStation предлагает активным геймерам начать пользоваться подписками на игровые сервисы. Речь идёт о таких платформах, как PlayStation Plus и Xbox Game Pass. Оплачивая одну подписку, игроки получают доступ к огромному количеству актуальных проектов.

Стоит отметить, что согласно некоторым слухам, в перспективе Microsoft может отказаться от выпуска физических консолей и сконцентрироваться на облачных игровых сервисах. Компания активно продвигает свою платформу среди производителей телевизоров, что позволяет подписчикам запускать AAA-проекты без использования дополнительного оборудования.

Также Ёсида предложил присмотреться к малоизвестным разработчикам. Порой они выпускают высококачественные игры, не требуя при этом завышенную цену, как большинство именитых студий.