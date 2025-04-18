Руководитель Nvidia не хочет оставлять китайский рынок. Компания планирует разработать новый графический процессор, который будет подходить под новые требования США

Недавно Соединённые Штаты Америки всё же ввели запрет на продажу графических процессоров Nvidia H20 китайским стартапам и корпорациям. Теперь компании необходимо в кратчайшие сроки найти подходящее решение, которое бы могло удовлетворить и американскую администрацию, и клиентов из Поднебесной. В противном случае Nvidia потеряет существенную часть от общей выручки, так как с продаж H20 в Китае компания получает около 16 миллиардов долларов.

В связи с обострившейся опасностью потерять китайский ИИ-рынок целиком, на фоне усиления Huawei и других местных компаний, Дженсен Хуанг в срочном порядке вылетел в Пекин, чтобы встретиться с китайскими чиновниками. Руководитель Nvidia стремится найти оптимальный выход из ситуации. Согласно его заявлениям, Китай является важным регионом для «Зелёного гиганта», и он приложит все силы, чтобы удержать свои позиции в данном регионе.

«Мы выросли в Поднебесной, на самом деле. И Китай наблюдал за нашим ростом в течение последних 30 лет. Это очень важный рынок для нас», — рассказал Хуанг.

Стоит отметить, что ранее Китай сам собирался заблокировать продажи Nvidia H20, введя изменения в свои требования по энергоэффективности. Дженсен Хуанг намерен решить и эти проблемы. Однако, по словам источников, последнее является лишь предлогом для ослабления позиций Nvidia. Пекин собирается организовать благоприятные условия для постепенного перехода на отечественные решения. Китайские компании должны снизить зависимость от поставок «Зелёного гиганта».

По имеющимся данным, Хуанг встретился с главой «Китайский совет по развитию международной торговли», Жэнь Хунбином. Причём по приезду он также был замечен с генеральным директором компании DeepSeek, Лян Вэньфэном.