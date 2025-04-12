Это связано с низкой производительностью новейших чипов Intel Core Ultra 200S.

По информации одного из авторитетных инсайдеров, в Китае Intel теряет своё влияние на рынках процессоров и материнских плат. HXL (9550pro) заявляет, что AMD существенно нарастила долю в данном регионе за последний квартал.

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Пользователи всё чаще выбирают процессоры от «Красного гиганта». Это связано с низкой производительностью новейших чипов Intel Core Ultra 200S. Как сообщается, за счёт таких мощных процессоров, как Ryzen 9000, особенно геймерских моделей X3D, AMD сумела достичь 50-процентной доли на рынке Китая. С такой динамикой компания может и вовсе может вырваться далеко вперёд уже в ближайшие годы.

Для понимания, AMD много лет находилась в позиции отстающего. Intel даже сейчас в тех же опросах Steam занимает доминирующее положение. Причём между компаниями кратный разрыв по популярности. Ситуация сравнима с рынком графических процессоров, где Nvidia традиционно имеет в несколько раз больше продаж. По крайней мере так было до 2025 года. В последние месяцы на рынке видеокарт AMD также показывает чудеса.

Возвращаясь к сегменту процессоров, Intel начала терять позиции после выхода моделей 13-го и 14-го поколений. Компания столкнулась с большим количеством нестабильных процессоров. Проблему фактически не удалось решить до самого выхода Core Ultra 200S. Фанаты надеялись, что Intel проведёт работу над ошибками и сделает более мощные и стабильные модели. Однако, последние также оказались настоящим разочарованием.

В то же время компания AMD предложила свои высокопроизводительные чипы, которые показывают существенное превосходство в играх. Даже флагманская модель Core Ultra 9 285K от Intel не может сравниться со среднебюджетным Ryzen 7 9800X3D.