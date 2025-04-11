Оно позволит изменять частоты и потребление процессора, а также графического ядра

По информации источника, в настоящий момент компания разрабатывает специальное программное обеспечение, которое позволит менять настройки производительности смартфона. Согласно имеющимся данным, пользователи сумеют разгонять процессор или даже производить андервольтинг.

Telegram-канал Telegram-канал @overclockers_news - теперь в новом формате. Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Стоит отметить, что представленный не так давно флагманский процессор Qualcomm Snapdragon 8 Elite имеет несколько версий для разных смартфонов. Модели с продвинутой системой охлаждения получили разогнанный вариант с большей производительностью. Более тонкие и компактные гаджеты оснащены 7-ядерным исполнением, которое позволяет избежать перегрева.

Вероятно, Xiaomi намерена создать программу, с помощью которой пользователь сумеет вручную регулировать показатели процессора, чтобы искать наиболее оптимальное состояние для своего смартфона. В определённых условиях можно будет улучшить производительность. При необходимости же владелец устройства сможет снизить его скорость работы, но существенно улучшить автономность гаджета.

Помимо этого, компания также внедрит в систему специальную защиту, которая восстановит настройки процессора и видеоядра, если пользователь доведёт их до нестабильного состояния.

«Отрегулируйте частоту и напряжение каждой группы ядер ЦП и ГП. Если возникнут проблемы, настройки по умолчанию будут восстановлены для обеспечения нормального использования», — говорится в строках из ранней сборки.

Однако, когда приложение будет официально выпущено, пока сказать сложно.