По информации источника, в настоящий момент компания разрабатывает специальное программное обеспечение, которое позволит менять настройки производительности смартфона. Согласно имеющимся данным, пользователи сумеют разгонять процессор или даже производить андервольтинг.
Стоит отметить, что представленный не так давно флагманский процессор Qualcomm Snapdragon 8 Elite имеет несколько версий для разных смартфонов. Модели с продвинутой системой охлаждения получили разогнанный вариант с большей производительностью. Более тонкие и компактные гаджеты оснащены 7-ядерным исполнением, которое позволяет избежать перегрева.
Вероятно, Xiaomi намерена создать программу, с помощью которой пользователь сумеет вручную регулировать показатели процессора, чтобы искать наиболее оптимальное состояние для своего смартфона. В определённых условиях можно будет улучшить производительность. При необходимости же владелец устройства сможет снизить его скорость работы, но существенно улучшить автономность гаджета.
Помимо этого, компания также внедрит в систему специальную защиту, которая восстановит настройки процессора и видеоядра, если пользователь доведёт их до нестабильного состояния.
«Отрегулируйте частоту и напряжение каждой группы ядер ЦП и ГП. Если возникнут проблемы, настройки по умолчанию будут восстановлены для обеспечения нормального использования», — говорится в строках из ранней сборки.
Однако, когда приложение будет официально выпущено, пока сказать сложно.