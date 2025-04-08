Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Zelikman
MSI выпускает игровой OLED-монитор с диагональю 27 дюймов и ценой 752 доллара
Устройство получило разрешение 4K и частоту обновления 240 Гц.

В последнее время всё больше компаний ищет способ предложить более доступные модели с высококлассными OLED-панелями. Таким образом компания MSI решила выпустить более доступную версию своего премиального игрового монитора MPG 272URX, который в настоящий момент продаётся по цене в 1100 долларов и выше.

Накануне тайваньский бренд анонсировал MAG 272UP X24 с ценой 5499 юаней в Китае, что в переводе на доллары составляет 752 условной единицы. Во многом он полностью повторяет вышеупомянутый флагман. Это 27-дюймовый монитор с панелью QD-OLED третьего поколения от компании Samsung Display. Последняя стала очень популярна у большого количества производителей, в том числе Asus, AOC, Gigabyte и некоторых других. Новинка обладает разрешением 3840х2160 пикселей, частотой обновления изображения 240 Гц. Пиковая яркость матрицы достигает 1000 нит. Помимо этого монитор предлагает 99-процентное цветовое пространство DCI-P3, 98-процентное ARGB и охват sRGB в 138%.

Бюджетный MAG 272UP X24 имеет DisplayPort 1.4, способный работать со скоростью в 48 Гбит/с. Помимо этого новинка сертифицирована по стандартам ClearMR 13000 и DisplayHDR True Black 400. Вдобавок MAG 272UP X24 имеет ту же защитную технологию MSI OLED Care 2.0, позволяющую избежать выгорания пикселей матрице.

#msi #гейминг #мониторы #mag 272up x24
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

На спутниковых снимках было замечено строительство Северной Кореей самолета раннего предупреждения
+
GeForce RTX 5060 Ti по производительности оказалась равна GeForce RTX 4060 Ti в тесте Furmark
8
Новый Dacia Grand Kombi хочет бросить вызов Passat и Superb практичностью и низкой ценой
+
Samsung готовит к выпуску три модели Galaxy Watch 8
3
Россия восстановит железнодорожную ветку, которая 20 лет оставалась заброшенной
+
Casio анонсировала лимитированные часы GM2100 в коллаборации с One Ok Rock
1
AMD увеличила долю на рынке процессоров на 16,6% по данным CPU-Z
+
Для замены материнской платы в ПК Alienware Area-51 требуется приобрести набор переходников за $35
4
Разъем питания в MSI RTX 5090 Gaming TRIO OC оплавился из-за кабеля 12VHPWR, идущего вместе с БП
16
Audi выпускает обновленный купе-кроссовер Q5 Sportback с новым дизайном
+
WonderMaker представила на Kickstarter 3D-принтер ZR Ultra 4 печатающий без отходов филамента
+
TCL представила бюджетную линейку Mini LED телевизоров T7L с частотой 288 Гц
+
Информация о ремейке оригинального Resident Evil просочилась в сеть
+
Инициатива QRAMP и квантовые технологии могут изменить правила игры для Bitcoin
+
WhatsApp тестирует новые функции для аудио- и видеозвонков
+
BMW представляет новый эндуро-байк R 12 G/S с двигателем на 109 л.с.
+
Geely показала новый внедорожник Boyue L 2025 перед премьерой 9 апреля
+
Фильм «Майнкрафт» показал лучшие кассовые сборы за первый уик-энд года
+
Марк Гурман: Нет ни одной вселенной, в которой Apple перенесла бы свои заводы в США
2
Hyundai закупит десятки тысяч роботов Boston Dynamics
+

Популярные статьи

Собираем быстрый и недорогой игровой компьютер в апреле 2025 года разумно экономя
32
Итоги гоночного уик-энда 5-6 апреля
1
Геймерские и компьютерные вещи из прошлого, которых мне очень не хватает
11
Обзор телевизора Akai TA55BU700: бюджетный 4К с Android TV за 25 тысяч рублей
41
Появилась новая чёткая фотография секретного китайского истребителя 6-го поколения J-50
7
Собираем "народный" игровой ПК за 190 тысяч рублей для "графонистых" ААА-игр в разрешении 1080p
11
О легендарной Xbox 360 — проблемы и тонкости эксплуатации в 2025 году
4
В чем величие Овечкина как лучшего снайпера НХЛ и одного из лучших хоккейных игроков всех времен
202
Почему новый американский самолет F-47 копирует европейские истребители
4

Сейчас обсуждают

ИСКАНДЕР
07:06
Написали же - "провести десятки экспериментов в условиях микрогравитации", видимо цель этих экспериментов - путешествие во времени на год назад! Осталось лишь поднять подборку новостей за прошлый год ...
8 апреля состоится запуск «Союза» с международным экипажем на борту
6_kkela
07:04
Ага сборка идиотская.
Собираем "народный" игровой ПК за 190 тысяч рублей для "графонистых" ААА-игр в разрешении 1080p
corsi
07:02
Нетбуки на атомах были изначально мертвые, в то время у друзей на пике популярности видел довольно много, но обычно после покупки через год, а то и раньше - они просто валялись где-то нафиг не нужные....
Геймерские и компьютерные вещи из прошлого, которых мне очень не хватает
6_kkela
07:02
я в москве живу живность ты ебучая.
В чем величие Овечкина как лучшего снайпера НХЛ и одного из лучших хоккейных игроков всех времен
Владимир Кассалинский
07:00
Автор пишет: "Так же, как и хороший спортивный автомобиль должен иметь двигатель, объемом хотя бы в 4 литра." Не шарит ни в компах ни в авто.
Собираем "народный" игровой ПК за 190 тысяч рублей для "графонистых" ААА-игр в разрешении 1080p
Midnight Sun
06:44
Ровно наоборот. Добыча нефти в России выгодна и при 45, а вот в США 65 (причем это цена WTI, не Brent) - это предел рентабельности.
Bloomberg: В США цена на нефть уже ниже 60 долларов за баррель
ИСКАНДЕР
06:37
Всё еще проще - у тебя не хватает мозгов, что бы понять, что происходит. ))) Трамп пытается всех прогнуть, если у него получится, то он действительно добьётся своей заявленной цели. Но если нет, то он...
Трамп заявил, что его тарифы идут на пользу Соединенным Штатам
ИСКАНДЕР
06:30
Антон Беглый, не срись, всё у Украины будет пучком, как только Зелю и его прихвостней сольют! )))
Bloomberg: В США цена на нефть уже ниже 60 долларов за баррель
Капитан Борода
06:28
Сканеры в офисной работе до сих пор незаменимая вещь. Приди в любой банк оформить чего-нибудь - увидишь.
ТОП-8 устаревших комплектующих и периферийных устройств для ПК, по которым я не буду скучать
Dark_Cloud
06:28
А Мавроди за подобные фокусы посадили
За 13 лет простые геймеры собрали больше $800 млн на разработку космического симулятора Star Citizen
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем