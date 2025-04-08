Устройство получило разрешение 4K и частоту обновления 240 Гц.

В последнее время всё больше компаний ищет способ предложить более доступные модели с высококлассными OLED-панелями. Таким образом компания MSI решила выпустить более доступную версию своего премиального игрового монитора MPG 272URX, который в настоящий момент продаётся по цене в 1100 долларов и выше.

Накануне тайваньский бренд анонсировал MAG 272UP X24 с ценой 5499 юаней в Китае, что в переводе на доллары составляет 752 условной единицы. Во многом он полностью повторяет вышеупомянутый флагман. Это 27-дюймовый монитор с панелью QD-OLED третьего поколения от компании Samsung Display. Последняя стала очень популярна у большого количества производителей, в том числе Asus, AOC, Gigabyte и некоторых других. Новинка обладает разрешением 3840х2160 пикселей, частотой обновления изображения 240 Гц. Пиковая яркость матрицы достигает 1000 нит. Помимо этого монитор предлагает 99-процентное цветовое пространство DCI-P3, 98-процентное ARGB и охват sRGB в 138%.

Бюджетный MAG 272UP X24 имеет DisplayPort 1.4, способный работать со скоростью в 48 Гбит/с. Помимо этого новинка сертифицирована по стандартам ClearMR 13000 и DisplayHDR True Black 400. Вдобавок MAG 272UP X24 имеет ту же защитную технологию MSI OLED Care 2.0, позволяющую избежать выгорания пикселей матрице.