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Zelikman
Ноутбук Lenovo Yoga Pro 9 с GeForce RTX 5060 оценили в 2520 долларов
Устройство засветилось на сайте одного из крупных португальских интернет-магазинов.

В настоящий момент все находятся в ожидании скорого выхода графических процессоров Nvidia GeForce RTX 5060 и RTX 5060 Ti. С приближением старта продаж в сети появляется всё больше утечек, касающихся как настольных, так и мобильных версий GPU.

Недавно на сайте крупного ритейлера из Португалии появилась информация о готовящемся к выходу ноутбуке Lenovo Yoga Pro 9 с мобильным графическим процессором GeForce RTX 5060 от компании Nvidia. Как отмечалось ранее, Nvidia еще не представляла данное решение, но продавец уже указал цену нового устройства.

Помимо бюджетного графического ускорителя аппарат будет оснащён процессором Intel Core Ultra 7 255H. Согласно имеющимся данным, GeForce RTX 5060 имеет 8 ГБ видеопамяти. Объём оперативной памяти в Lenovo Yoga Pro 9 составит 32 ГБ стандарта DDR5, а хранилище — 1 ТБ.

Устройство имеет OLED-панель с разрешением 2880х1800 пикселей и частотой обновления изображения 120 Гц. Экран имеет 100-процентное покрытие цветового пространства DCI-P3. Среди подключений предусмотрены два порта Thunderbolt 4 Type-C, два разъёма USB 3.2 Gen1 Type-A, один порт HDMI 2.1, один аудиоразъем 3,5 мм и слот для чтения карт SD.

Стоимость Lenovo Yoga Pro 9 составляет 2520 долларов. Учитывая штатное железо, цена достаточно высокая. Возможно, позже стоимость будет скорректирована.

#видеокарты #ноутбуки #geforce #rtx 5060
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