Вероятно, компания планирует вывести на российский рынок электрические автомобили премиального класса.

Китайский техногигант Huawei запатентовал в России новую торговую марку Stelato, вероятно, для реализации премиальных автомобилей. Информация об этом появилась в базе данных Роспатента. Однако, каких-либо заявлений о выходе автомобилей с данным брендом на российский рынок пока нет.

Изначально Huawei создала автомобильную компанию Stelato ещё в прошлом году. Партнёром со стороны местных концернов выступила BluePark. Последняя является дочерней компанией BAIC, специализирующейся на выпуске электрических автомобилей. Из этого можно сделать вывод, что в будущем Huawei начнёт продавать в России свои электрокары.

В настоящий момент марка имеет только седан с индексом S9, относящийся к премиальному классу. Хотя компания также планирует запустить производство гибридной версии автомобиля с дополнительным двигателем внутреннего сгорания.

На китайском рынке данная модель стоит около 318 тысяч юаней, что в переводе на рубли составляет примерно 3,7 миллиона условных единиц. Однако, надо понимать, что при выходе на российский рынок, цена электромобиля будет выше. Пока только остаётся дождаться каких либо официальных заявлений со стороны представителей Huawei по поводу нового бренда Stelato в России.