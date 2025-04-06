Новое решение должно будет конкурировать с чипами Lunar Lake от Intel.

В последние годы на рынке появляется всё больше игровых карманных компьютеров по типу Nintendo Switch или Asus ROG Ally. На данный сектор начинают обращать внимание новые игроки, что представляет из себя хорошую возможность дополнительного заработка для производителей комплектующих. В первую очередь речь идёт о таких компаниях, как Intel или AMD.

Ранее Intel анонсировала, что её процессоры из линейки Lunar Lake будут обладать улучшенными возможностями в области ИИ-вычислений, которые можно будет использовать и в портативных устройствах. Теперь же, по словам инсайдера @AnhPhuH, «Красный гигант» намерен выпустить на рынок своё решение, способное предложить высокую производительность в работе с искусственным интеллектом. Модель получит название Ryzen AI Z2 Extreme. Процессоры из серии Z2 обычно имеют отключённые блоки NPU.

Хоть в настоящий момент на игровых портативных консолях необходимости в вычислениях такого рода и нет, компании судя по всему, видят перспективы в данном направлении. В остальном ИИ-процессор может повторять по характеристикам анонсированную ранее модель Ryzen Z2 Extreme. Последняя имеет 8 ядер, 16 потоков и максимальную частоту в 5 ГГц. Также в спецификациях значится 24 МБ кэш-памяти, энергопотребление в районе 15-35 Вт и 16 ядер встроенного видеоускорителя RDNA 3.5. Сам же кристалл относится к поколению Zen5.