Повреждены оказались как блок питания, так и видеокарта.

Один из пользователей Reddit сообщил о выходе из строя своей MSI GeForce RTX 5090 Gaming TRIO OC. По его словам, в ходе эксплуатации оплавился 12-контактный кабель питания, однако, деформация произошла и самого разъёма 12V-2x6, распаянного на видеокарте. Пользователь также предоставил фотографии, демонстрирующие проблему, с которой он столкнулся. Владелец систем отметил, что никакого разгона не применялось, графический процессор работал на заводских частотах.

Стоит отметить, что как и в большинстве случаев, проблема не миновала и разъёмы самого блока питания. В данном случае использовалось премиальное устройство Corsair SF1000L форм-фактора SFX. Для подключения был применён комплектный кабель 12VHPWR. По аналогии с более ранними инцидентами, оплавление произошло из-за неравномерного распределения энергии по контактам. Это можно заметить по повреждениям разъёма дополнительного питания видеокарты.

Основная нагрузка происходила на три пина, вокруг которых наблюдаются следы подгоревшего пластика. Подобные ситуации возникают даже с новыми блоками питания, укомплектованными кабелем 12V-2x6. Хоть по статистике последние уменьшают шансы возгорания, но полностью исключить их пока не получается.