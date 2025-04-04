Инсайдер раскрыл новые подробности о чипа китайского техногиганта

В сети уже довольно длительное время ходят слухи, что компания Xiaomi готовит собственный процессор для своих будущих смартфонов. Однако до сих пор ни один из инсайдеров не мог предложить подробных технических характеристик данного чипа.

Накануне о новом процессоре больше информации раскрыл авторитетный инсайдер Jukanlosreve. По его информации, устройство будет иметь на борту восемь ядер. Среди них окажется одно главное ядро Cortex-X925 с тактовой частотой 3,2 ГГц, три мощных ядра Cortex-A725 с тактовой частотой 2,6 ГГц и четыре энергоэффективных ядра Cortex-A520 с тактовой частотой 2,0 ГГц. Это первое решение Arm v9 от компании Xiaomi. Стоит отметить, что по уровню частот процессора новинка сопоставима с Snapdragon 8 Gen 2 от Qualcomm.

Ранее один из инсайдеров заявлял, что процессор будет создаваться на 3-нанометровой технологии TSMC N3E. По другой информации, чип получит более зрелое решение тайваньского техногиганта — 4-нанометровую технологию N4P. Официальной информации пока нет, так что остаётся только гадать. Также сообщается, что процессор получит видеоядро Imagination Technologies IMG DXT72 с тактовой частотой 1,3 ГГц.

По информации источника, новый процессор компании будет использоваться в среднебюджетных смартфонах. Однако насколько это будет удачный чип, ещё предстоит выяснить.