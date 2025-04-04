По прогнозам аналитиков, цена самого доступного iPhone 16e достигнет 850 долларов

Согласно данным издания Reuters, каждый производимый и поставляемый в США смартфон Apple теперь будет облагаться 54-процентными пошлинами. По мнению экспертов, это может привести к росту цены в ближайшем будущем на 30-40%.

Администрация Трампа могла бы сделать какие-либо исключения для американских компаний. Однако, ни о каких поблажках озвучено не было. Единственным выходом для компаний является полный перенос производства на территорию Соединённых Штатов. По мнению самого Тима Кука, генерального директора Apple, в США наблюдается существенный дефицит в квалифицированных специалистах, способных управляться с производственным оборудованием.

Компания также имеет некоторые производственные мощности в таких странах, как Вьетнам и Индия. Однако, пошлины были увеличены и для этих стран: Вьетнам получил 46% пошлины, а Индия — 26%. Таким образом, миновать повышения цен не получится.

Аналитики считают, что стоит ожидать подорожания iPhone 16 Pro Max с 1 терабайтом памяти примерно до 2300 долларов. Наиболее доступная модель iPhone 16e может подорожать с 599 долларов до отметок в 850 долларов. Такой расклад может может навредить самим продажам компании Apple. Компания наверняка полностью пересмотрит свою ценовую политику к выходу линейки iPhone 17. Также отмечается, что рыночная капитализация Apple упала на 250 миллиардов долларов после заявлений американского лидера по поводу пошлин.