Данный переход связывают с динамикой продаж и тестирования игровых процессоров Ryzen 7 9800X3D

Согласно обновлённым данным CPU-Z, затрагивающим результаты проверок первого квартала 2025 года, наиболее популярными процессорами стали восьмиядерные решения. Ранее долгое время лидерство сохранялось за шестиядерными решениями от Intel и AMD. Однако, стоит подчеркнуть, что речь идёт именно о системах, прошедших валидацию.

Имеющиеся данные демонстрируют, что популярность процессоров AMD выросла на 16,6%, тогда как чипы от Intel потеряли около 10%. Сейчас «Красный гигант» достигает 43,7%, а «Команда синих» опустилась до 56,3%. В то же время до 24,7% выросла доля восьмиядерных процессоров, причём среди них наиболее активно проверяемым чипом стал Ryzen 7 9800X3D. Данная модель стала феноменом на рынке, перетягивающим на себя большое количество пользователей.

AMD добивается успеха и на рынке графических процессоров. Доля видеокарт Radeon выросла на 16,6%, достигнув 31,1%. Всё же Nvidia удерживает доминирующее место с 67,9%. Intel же в данном сегменте имеет 0,7%.

Также, согласно статистике, всё больше геймеров переходит с 24-дюймовых мониторов на панели с диагональю в 27 дюймов. Доля последних теперь составляет 33,2%. Также падает количество устройств с разрешением 1920х1080 пикселей. Вероятнее всего, пользователи переходят на мониторы с картинкой 2560х1440 пикселей.