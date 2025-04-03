Компания заявляет о растущем спросе со стороны покупателей и дополнительных сложностях в связи с пошлинами США

В настоящий момент на том же рынке оперативной памяти уже наблюдается некоторое подорожание. Согласно отчёту ресурса DRAMeXchange, цены на модули стандарта DDR5 выросли примерно на 12%. Однако в дальнейшем ожидается ещё большее подорожание.

Изначально рост стоимости памяти был обусловлен повышенным спросом со стороны производителей серверного оборудования, графических ускорителей для искусственного интеллекта и другого компьютерного железа. Передовые ИИ-технологии продолжают привлекать инвесторов, что влечёт за собой увеличение закупок со стороны крупных партнёров. Потребительский рынок при этом не показывал существенных изменений, но подорожание затрагивает и обычных пользователей.

Компания Samsung официально объявила о скором изменении стоимостной политики в сегментах DRAM и NAND. То есть цены вырастут на все товары, использующие данные микросхемы. Подорожание должно составить от 3 до 5 процентов. Однако это лишь в ближайшее время. В дальнейшем эксперты ожидают более серьёзного повышения стоимости из-за усугубляющейся ситуации на международной арене.

Масла в огонь подливает жёсткая политика Дональда Трампа. Накануне американский лидер представил список стран, против которых будут увеличены торговые пошлины. Некоторые государства уже озвучили свои требования к Соединённым Штатам. Например, Европа и Китай призывают администрацию Трампа отказаться от подобных инициатив, иначе американские товары также начнут облагаться налогами. В свою очередь в США предлагают просто принять эти пошлины и не пытаться обострять ситуацию.