Американский президент назвал указ о введении пошлин «декларацией экономической независимости».

Не прошло и трёх месяцев с прихода к власти в Соединённых Штатах Америки администрации Дональда Трампа, а она уже успела встряхнуть всю мировую экономику своими радикальными инициативами.

Сегодня американский президент продемонстрировал таблицу со списком стран против которых вводятся заградительные пошлины и ставки для каждой из них. Также абсолютно на все страны будет действовать универсальный 10-процентный налог. Более того, на всю компьютерную технику, включая ноутбуки, введены 25-процентные пошлины, независимо от страны-производителя. Единственный способ продавать свои товары в США без каких-либо налогов, это производить их прямо внутри страны, заявляют американские власти.

Дональд Трамп называет данную инициативу «декларацией экономической независимости». По его мнению, такая политика позволит нарастить производство в Соединённых Штатах и сделает отечественные товары более привлекательными для потребителей. Также действующая администрация считает, что США начнут зарабатывать за счёт этих пошлин.

«Наша очередь процветать и при этом использовать триллионы и триллионы долларов для снижения наших налогов и погашения нашего государственного долга», — заявил американский лидер.

Однако, большинство экспертов опасается, что этот шаг приведёт к катастрофе глобального масштаба. Часть стран наверняка начнёт использовать те же инструменты против США, затем последует более жёсткая реакция от администрации Трампа, и так в этой «торговой войне» ситуация будет накаляться.

На данный момент американские потребители уже могут ожидать серьёзного подорожания ряда товаров. Это вполне нормально, многие продукты в США ввозятся из заграницы. Штаты являются самым крупным покупателем в мире. С ними может сравниться лишь только Китай. Так или иначе, либо они столкнуться с повышением цен из-за самих пошлинных надбавок, либо рост цен произойдёт в связи с сокращением импорта и предложения.

Однако, как считают эксперты, далее может последовать более глобальная проблема — снижение торговой активности на международном рынке. Такие страны, как например Китай или Германия, должны продавать свою продукцию в больших объёмах в другие страны. Это основная часть их экономик. При потере такого крупного покупателя им придётся туго.

Экономики крупных стран начнут замедляться, что затем ударит и по продавцам энергоресурсов, среди которых крупным игроком является Россия. Компании постепенно начнут сокращать свои производственные мощности, а значит и расходы энергоресурсов будут падать, что снизит стоимость нефти, газа и других продуктов. Получится ли миновать хаоса на рынках, предстоит узнать в ближайшие дни и недели. Либо крупные страны начнут искать компромиссы, либо введут свои пошлины против США.

Стоит отметить, что администрация Трампа оставила для себя лазейку, позволяющую миновать пошлины, если товары играют критически важную роль для самих Штатов.



