Сообщается, что модель превосходит таких конкурентов, как H100 и H200 от Nvidia.

В последние годы дела у «Синего гиганта» идут не лучшим образом, причём во всех его подразделениях и бизнесах. Недавно на эту тему выразился и бывший генеральный директор компании, Пэт Гелсингер. Он признал, что Nvidia выбрала правильный путь, развивая направление графических процессоров, тогда как Intel проигнорировала этот сегмент. В результате, из-за ажиотажа вокруг искусственного интеллекта компания Дженсена Хуанга стала локомотивом технологического сектора, в то время как остальные пытаются запрыгнуть на последний вагон этого поезда.

Накануне гигант в сфере коммуникационных услуг, IBM, добавил графические процессоры Intel Gaudi 3 в своё портфолио, и это стало значимым событием для «Синей команды». Может фирма и не успела своевременно вписаться в круг выгодоприобретателей ИИ, но в этом направлении делаются определённые шаги.

«Привнося ускорители искусственного интеллекта Intel Gaudi 3 в IBM Cloud, мы позволяем компаниям масштабировать генеративные рабочие нагрузки ИИ с оптимизированной производительностью для вывода и тонкой настройки. Это сотрудничество подчеркивает нашу общую приверженность тому, чтобы сделать ИИ более доступным и экономически эффективным для предприятий по всему миру», — заявили в компании.

По предварительным данным, графические процессоры Intel Gaudi 3 превосходят в ряде ИИ-задач H100 и B200 от Nvidia. Однако, инсайдерам пока удалось провести лишь ограниченное количество тестов. Ускорители от «Зелёных» могут оказаться более универсальными решениями. Но, по словам источников, чипы Intel также имеют конкурентоспособную энергоэффективность.