Накануне Legion Tower 5i Gen 10 появились на сайте производителя

Lenovo является одним из крупнейших сборщиков готовых компьютеров, ноутбуков и серверов. Соответственно с компанией сотрудничает большинство производителей компьютерного железа и она одной из первых узнаёт о крупных релизах и изменениях на рынке.

Накануне китайский техногигант добавил в свой каталог новые готовые компьютеры с ещё не представленными графическими процессорами GeForce RTX 5060 и RTX 5060 Ti. Также любопытным является использование Micro-ATX платы с чипсетом HM870. Это специализированная платформа для мобильных процессоров Arrow Lake-HX. Производитель заявляет, что системы будут обладать флагманскими решениями, по типу Intel Core Ultra 275HX или Core Ultra 285HX. Также компьютеры будут поставляться с 32 ГБ оперативной памяти стандарта DDR5 с частотой 5600 МГц. Стоит отметить, что заменить процессор в системе будет невозможно. Это припаянный мобильный процессор с уникальным охлаждением, которое сконструировано самой Lenovo.

Хотя Lenovo и указала наличие графических процессоров GeForce RTX 5060 и RTX 5060 Ti, объём видеопамяти в новинках указан не был. По информации источников, старшая версия будет выходить в вариантах на 8 и 16 ГБ. Стоит отметить, что компания устанавливает в готовые ПК видеокарты собственного исполнения. Согласно рендерам компании, это будет 2-кулерное решение с компактными размерами и одним 8-контактным разъёмом дополнительного питания.



