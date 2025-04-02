Новинка сможет вместить видеокарту длиной до 335 мм и блоки питания до 220 мм.

Ранее компания Jonsbo представила кубический корпус C6-ITX для компактных сборок, имеющий съёмные сетчатые панели с каждой стороны, за исключением тыльной площадки. Корпус оказался весьма успешным за счёт удобства сборки, неплохого воздушного потока, небольших габаритов, минималистичного дизайна и удобной ручки для переноски. Однако минусом данного решения стала ограниченность в плане поддерживаемых комплектующих. В основном проблема в небольшом пространстве для видеокарты — всего 255 мм.

Теперь же компания предлагает более вместительный вариант под названием Jonsbo C6 Max. Устройство имеет аналогичную конструкцию. Однако вместо боковой сетчатой панели установлено стекло. Стоит отметить, что это позволяет улучшить визуальную составляющую, но в плане охлаждения такое решение может быть менее эффективным. С другой стороны, за счёт увеличения внутреннего пространства с перегревом проблем быть не должно. Новинка получила объём 21 литра вместо 16 литров.

Главным обновлением для пользователей может стать увеличенное пространство для установки графических процессоров. Теперь в корпус поместятся и некоторые флагманские решения длиной до 335 мм. Также в обновлённой модели доступна установка 220-миллиметровых блоков питания. Помимо этого, появилось больше места для размещения вентиляторов. Габариты корпуса составляют 349х202х295 мм, а вес составляет 3,45 кг. Процессорный кулер ограничивается высотой до 170 мм, как и в более компактной версии. Стоимость данного корпуса составит 59 долларов.