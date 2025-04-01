По информации источника, устройство получит усиленный аккумулятор и экран на 8,8 дюйма

В последние годы на рынке появляется всё больше игровых смартфонов и планшетов. Если ранее это были единичные модели от конкретных производителей, по типу ROG от Asus или Black Shark от Xiaomi, то сегодня уже практически каждый бренд имеет специальную линейку геймерских устройств.

Накануне стало известно, что компания Lenovo готовится расширить свой ассортимент высокопроизводительных игровых планшетов, выпустив Legion. По словам известного китайского инсайдера Digital Chat Station, это будет скорее обновление модели Legion Y700 (2025). Планшет получит более актуальный флагманский процессор Qualcomm Snapdragon 8 Elite вместо Snapdragon 8 Gen 3. Также новинка будет иметь усиленный аккумулятор, однако, конкретные цифры не называются. Прошлогодняя модель вышла на рынок с батареей на 6550 мАч.

В остальном аппарат может оказаться копией предшественницы с 8,8-дюймовым экраном и повышенной частотой обновления изображения. Предварительно, планшет будет представлен во втором квартале текущего года. Однако, Lenovo Legion Y700 (2025) вышел на рынок в сентябре прошлого года. Вероятно, компания хочет провести релиз одновременно с игровым планшетом от Xiaomi. Последний должен получить такую же диагональ, а в качестве процессора будет использован MediaTek Dimensity 9400+.