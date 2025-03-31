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Zelikman
Huawei представила 1,5-мегаваттную зарядную станцию ​​с роботизированной рукой
На сегодняшний день это мощнейшее решение в индустрии электромобилей.

Накануне подразделение по разработке электромобильных технологий компании Huawei, Digital Power, представило 1,5-мегаваттную зарядную станцию для электрических автомобилей, обойдя абсолютно всех своих конкурентов в данном сегменте.

Только в середине месяца BYD представила свою зарядную станцию на 1 мВт. Теперь же китайский технологический гигант обходит ведущий автоконцерн Китая в полтора раза. Также позади осталась Zeekr, продемонстрировавшая недавно свою 1,2-мегаваттную модель.

Однако, есть одно но. Huawei выпустила решение для грузовых электрофургонов по типу Tesla Semi, тогда как BYD представила мощнейшее решение для легковых электрических автомобилей. Также последняя сразу выпустила к данным станциям подходящую платформу, которая сможет без труда заряжаться с таким входным током.

Всё же Huawei существенно обошла в скорости зарядки электрогрузовиков саму Tesla. Фургон Semi американского автогиганта имеет возможность заряжаться от станций мощностью до 1,2 мВт. Однако, максимальная мощность заурядных станций у компании составляет 500 кВт.

Через Huawei Supercharger будет проходить ток мощностью 2400 А. Для решения проблем с перегревом во время подачи энергии Huawei использует продвинутую систему жидкостного охлаждения. Согласно заявлениям производителя, станция сможет восстанавливать 20 кВт*ч всего за одну минуту. Также для удобства использования компания внедрила в неё роботизированную руку, которая будет подключать зарядный кабель в специальную ячейку. Водителю даже не нужно будет выходить из автомобиля.

#китай #huawei #tesla #электромобили
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