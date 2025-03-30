Компания ссылается на введение новых пошлин администрацией Трампа.

Один из производителей компьютерных комплектующих и периферии, HYTE, заявил о вынужденном повышении цен на свою продукцию. В среднем стоимость товаров бренда выросла на 15%. Некоторые продукты, как например сенсорная панель для корпуса Y70 подорожали на 20%.

Компания связывает данное решение с, проводимой администрацией Трампа, торговой политикой. Соединённые Штаты вводят заградительные пошлины против соседей и других стран. Последние принимают ответные меры, обкладывая американские товары новыми налогами или вовсе запрещая их. По цепочке происходит эскалация этой «торговой войны», импортные тарифы продолжают расти, что по итогу отражается на большинстве компаний.

В результате, HYTE официально сообщила своим фанатам о вынужденном повышении цен. Стоит отметить, что фирма не является каким-то крупным брендом. Это относительно скромный бренд, хоть и поставляет свои товары в большое количество стран. Однако, эксперты опасаются, что это первая «костяшка домино», вслед за которой компании массово начнут повышать цены на свои товары.

Слухи о скором подорожании электроники и компьютерных комплектующих ходят уже некоторое время. Подобными планами даже делились крупные технологические компании. К примеру Acer намерена поднять цены на все ключевые продукты примерно до 10%. Asus, DELL и HP пока не давали какой-либо конкретики, лишь допускали, что некая нагрузка в связи ужесточающимися «торговыми войнами» будет перекладываться на плечи пользователей. Судя по всему, в ближайшие месяцы таких компаний станет еще больше.