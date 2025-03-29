В настоящий момент у техногиганта уже есть несколько автомобильных брендов, но все они относятся к премиальному сегменту.





Как заявляет автомобильное издание CarNewsChina, Huawei планирует расширить своё присутствие на рынке автомобилей, представив ещё одну марку. Как сообщается, дочерняя компания будет открыта при сотрудничестве с концерном SAIC. Планируется создать по-настоящему народную линейку электрических автомобилей, доступных большому количеству пользователей. Вероятно, компания планирует повторить успех другого техногиганта — Xiaomi.

Стоит отметить, что Huawei уже имеет несколько автомобильных брендов, но все они принадлежат к премиальному сегменту. Среди них: Aito, Luxeed, Stelato с BAIC и Maextro с JAC. Новая марка получит название Shangjie, но это пока только для китайского рынка, вероятно, позже компания создаст второй бренд для международных продаж.

В настоящий момент никакой информации о будущих доступных электромобилях пока нет. Сообщается лишь, что для начала под новой маркой выйдет уже имеющийся крупный электрический внедорожник SAIC. Автомобиль в основном получит программные улучшения, разработанные Huawei.

Компания должна будет поделиться своими планами по абсолютно новым моделям на соответствующем мероприятии 10 апреля. Вероятно, что среди полностью электрических автомобилей будут и гибридные версии.

Huawei наверняка удастся добиться серьёзного успеха на рынке, если она сможет предложить нечто похожее на SU7 от Xiaomi — доступное, технологичное и практичное решение.