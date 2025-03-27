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Zelikman
Разработчики InZOI заявили об удалении защиты Denuvo из своего проекта
По мнению представителей студии, данная система может принести больше вреда пользовательскому опыту, чем пользы

Уже произойдёт запуск нового проекта, который может заставить забыть серию игр Sims и стать лучшим симулятором реальной жизни. Перед выходом самой игры разработчик представил версию Creative Studio, где пользователи могли создать своего персонажа и ознакомиться с системой строительства. Однако, проект предусматривал антипиратскую систему Denuvo, из-за которой команда разработчиков оказалась под жёсткой защитой критикой.

Для начала студия намеревалась обезопасить себя от нелегального распространения игры на торрент-ресурсах. Однако, внедрение Denuvo приводит к серьёзным проблемам с производительностью, отсутствию возможности играть без активного интернет-соединения и ряду других побочных проблем. Также проект наверняка получит целый пул активных моддеров для поддержки интереса игры, но с Denuvo внедрение различные модификаций было бы проблематичным. 

Очевидно, что появление данного программного обеспечения омрачило игроков. Многие фанаты начали выражать своё недовольство в социальных сетях и форумах разработчиков. Стоит отметить, что это оказалось не безрезультатно на отзывы пользователей и удалила поддержку Denuvo из игры.

«Изначально мы решили внедрить Denuvo как способ защиты игры от нелегального распространения. Однако, внимательно изучив отзывы сообщества, мы быстро поняли, что этот подход не соответствует тому, чего хотят наши игроки. Мы понимаем, что удаление Denuvo увеличивает риск взлома игры и ее незаконного распространения после релиза. В то же время мы считаем, что это открывает ценную возможность: это позволяет InZoi стать более свободно настраиваемой», — заявил директор студии Хён-джун Ким.

По его мнению, это позволит развивать как сам проект, так и сообщество фанатов вокруг него. Помимо этого он добавил, что разработчики недооценили влияние системы защиты Denuvo и приносят свои извинения.

#гейминг #видеоигры #denuvo #inzoi
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