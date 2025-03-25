Теперь разработчики игр могут без проблем внедрять Accuracy Super Resolution в свои проекты

Ранее компания ARM пообещала предложить разработчикам предоставить специальную технологию для повышения производительности в играх, подобную DLSS от Nvidia и FSR от AMD. Наконец, компания открыла доступ к пакету Accuracy Super Resolution.

Стоит отметить, что ранее Qualcomm представила собственное решение под названием Game Super Resolution, но оно имело жёсткие ограничения по аппаратному обеспечению и ряд других нюансов. ASR от ARM предлагает более универсальный апскейлер, который будет работать как на смартфонах и ноутбуках, так и на ноутбуках с соответствующими процессорами. Как сообщает разработчик, данная технология основана на базе FidelityFX Super Resolution 2 от AMD. Хоть это и не самое новое решение, но всё же лучше, чем ничего.

Заявляется, что с его использование удаётся добиться 53-процентного увеличение частоты кадров при 2-кратном масштабировании с надстройкой на «Качество». Вдобавок потребление процессора снизилось на 20%. Такого результата удалось добиться с использованием графического ядра Immortalis-G720, встроенного в процессоры Dimensity 8400 и 9300. В демонстрации «Mori» на движке Unreal Engine 5 технология Accuracy Super Resolution смогла предложить 30-процентный прирост фреймрейта без какого-либо ухудшения качества изображения.

Новый апскейлер уже может работать на таких процессорах, как Qualcomm Snapdragon, MediaTek Dimensity, Google Tensor, Samsung Exynos, а также Apple A-series и M-series. Однако, дальше дело идёт за разработчиками игровых движков и проектов.