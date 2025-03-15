Прибыль компании уже сократилась примерно на 37%

Согласно заявлениям Оливера Ципсе, главы BMW, ориентировочные убытки компании в 2025 году составят около одного миллиарда евро. Это связано с повышением торговых тарифов в Соединённых Штатах Америки и Европейском союзе в отношении китайских электромобилей. Ципсе считает эту оценку наиболее реалистичной, особенно учитывая, что прибыль BMW уже сократилась на 37% в предыдущем году.

По его словам, дальнейшая эскалация разногласий между Штатами Европой и Китаем может привести к ещё большим финансовым потерям для бизнеса. Наблюдатели фиксируют усиление нестабильности на рынке. Снижение потребительской активности приводит к переносу запланированных приобретений, а инвесторы проявляют осторожность в отношении новых проектов. Это негативно сказывается как на объёмах продаж, так и на производственных показателях. Уменьшение покупательского интереса лишь обостряет существующие проблемы.

Недавно компания Porsche также пересмотрела свой прогноз по рентабельности продаж автомобилей на ближайшие несколько лет. Целевой показатель был скорректирован с 19% до диапазона 15–17%. Значительное сокращение спроса в Китае стало одним из основных факторов, повлиявших на данное решение. Существенные трудности ощущает концерн Volkswagen, который вынужден продолжать увольнение своих сотрудников и сокращать свои мощности.