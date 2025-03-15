Именно он когда-то создал такого персонажа, как Пирамидоголовый и вносил свой вклад практически во все проекты Silent Hill

Масахиро Ито, прославленный арт-директор Silent Hill и создатель культового Пирамидоголового, заявил, что не причастен к разработке Silent Hill F и не обладает информацией об этом проекте.

После спешного возвращения Silent Hill 2 в прошлом году, поклонники серии с нетерпением ожидали новостей о будущем франшизы. Этим будущим стала Silent Hill F, совершенно новая игра, о которой наконец появилось много новой информации.

Тейлер Silent Hill F подтвердил, что действие игры разворачивается за пределами знакомой локации Silent Hill, а главной героиней является Хинако, девушка сражающаяся с потусторонними силами. Её враги выглядят в духе серии и кажутся пугающими, однако, их создателем оказался не Масахиро Ито. Фанаты Silent Hill автоматически приписывают создание запоминающихся монстров автору Пирамидоголового и других культовых существ. Однако, как ни странно, это не относится к Silent Hill F.

На свое странице X (Ранее Twitter) Ито, вероятно, засыпали вопросами о новом трейлере Silent Hill и его содержании. Он пояснил, что не имеет отношения к разработке игры и ничего о ней не знает. Хотя смена арт-директоров - обычная практика для серии, отсутствие Ито несколько удивляет, учитывая его опыт работы в серии Silent Hill.

Особенно странно это выглядит на фоне того, что Ито участвовал в создании The Short Message, новой игры Silent Hill, помимо ремейка Silent Hill 2. Именно он разработал главное существо для этой игры, что свидетельствует о его сотрудничестве с Konami.