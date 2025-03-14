Однако, в настоящий момент даже нет официального названия новой части игры.

По информации из сети, грядущая часть Call of Duty, релиз которой ожидается в конце года, может включить в себя целых шесть полноценных карт с зомби-тематикой. Согласно свежему отчету от Insider Gaming, разработчики из Treyarch планировали создать универсальные зомби-карты, подходящие для различных режимов, включая классические раунды, grief и outbreak. Что касается мест действия, Treyarch рассматривала несколько необычных вариантов, например, Нью-Йорк после ядерного удара, разрушенный город после Второй мировой войны, японский храм у подножия вулкана, космическую станцию и другие интересные локации.

Пока неясно, увидят ли свет все упомянутые карты, однако, судя по последним сведениям, часть из них планируется включить в финальную версию игры.

Несмотря на то, что следующая часть франшизы Call of Duty ещё не получила официального подтверждения, инсайдерская информация указывает на то, что проект под кодовым названием Saturn станет своего рода полу-футуристическим развитием Black Ops 2. Ожидается возвращение переработанных версий культовых карт из предыдущих игр серии. Ответственность за создание проекта возложена на Treyarch Games, выпустившую в прошлом году добротную Black Ops 6 для ПК и консолей.