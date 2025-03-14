Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Zelikman
Focus Entertainment совместно с Saber Interactive заявили о начале разработки Space Marine 3
По словам разработчиков, новая игру будет масштабнее и грандиознее второй части

Нельзя сказать, что новость о продолжении стала сюрпризом. Ошеломительный успех Warhammer 40,000: Space Marine 2, разошедшейся тиражом в шесть миллионов копий меньше чем за четыре месяца, предопределил выход следующей части. Однако, анонс Space Marine 3 прозвучал раньше, чем ожидалось, особенно учитывая, что команда разработчиков продолжает активно поддерживать Space Marine 2, выпуская обновления и расширения. В пресс-релизе особо отмечается, что для Space Marine 2 запланирована масштабная дорожная карта контента, включая грядущий режим «Орда».

Несомненно, студия Saber Entertainment готовит еще более грандиозные баталии в Warhammer 40,000: Space Marine 3. Джон Берт, заместитель гендиректора издательства Focus Entertainment, подчеркнул, что компания оказалась поражена тем восторгом, который проявили поклонники после релиза Warhammer 40,000: Space Marine 2. В ближайшем будущем в Focus Entertainment намерены активно развивать игру, добавляя интересный контент и выпуская обновления.

«Сегодня мы с гордостью анонсируем продолжение приключений в Space Marine 3. Игроков ожидает увлекательная сюжетная линия, многопользовательский режим и новаторские решения, которые по-новому определят жанр шутеров от третьего лица», — заявил Берт.

В тесном партнёрстве с Games Workshop, Warhammer 40,000: Space Marine 3 должна будет переосмыслить жанр, предлагая еще более грандиозные и впечатляющие сражения. Space Marine 2 ознаменовала важную веху для команды разработчиков.

«Сейчас мы приступаем к разработке Space Marine 3, проекта, на который возлагают большие надежды наши преданные поклонники. Продолжая поддерживать и расширять вселенную Space Marine 2 в будущем, мы используем полученные знания для создания еще более масштабной и захватывающей третьей части», — подчеркнули в Saber Interactive.

#гейминг #видеоигры #warhammer 40.000 #space marine 3
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Астрономы нашли объект в Млечном Пути, посылающий на Землю радиосигналы с частотой 125.5 минуты
1
В Иркутской области нашли подпольную майнинговую ферму в бывшем детском доме
5
Для симулятора жизни inZOI потребуется мощный игровой ПК — игра появится в раннем доступе 28 марта
13
Гибридные Voyah Free Sport Edition и Dream, собранные в России, получили своё мобильное приложение
1
Видеокарта AMD Radeon RX 9070 XT подверглась резкой критике на Userbenchmark
22
В XDA разобрали 5 распространенных мифов о термопастах
2
Игровая производительность AMD Ryzen 9950X3D и 9800X3D в Windows 10 оказалась выше, чем в Windows 11
7
Сообщается о новом случае выхода из строя процессора AMD Ryzen 7 9800X3D
6
Новый китайский внедорожник TIGGO 9 признан одним из самых безопасных на рынке России
+
Baseus представила новейший Power Bank с встроенным кабелем и поддержкой быстрой зарядки
+
Lexus представляет новое поколение полностью электрического внедорожника RZ с запасом хода 500 км
+
В Китае разработали новый магнитоплазменный космический двигатель
2
Western Digital представила жесткий диск WD Red Pro на 26 ТБ — без черепичной записи
+
Появились сообщения о повреждении AMD Ryzen 7 9800X3D после активации EXPO на материнской плате MSI
26
Тихоокеанскую дорогу продлят в северо-западном направлении вплоть до Енисея
1
Apple M3 Ultra на 30% быстрее Ryzen 9 9950X и Intel Core Ultra 9 285K в тесте Cinebench 2024
4
Для максимальных настроек inZOI потребуются Ryzen 7 9800X3D и RTX 4080
2
Отслеживание кровяного давления может стать следующим новшеством новой модели Fitbit
+
Мод для Batman: Arkham Knight позволяет играть за Росомаху из X-Men
+
AMD намерена существенно повысить производительность новых процессоров Zen 6 благодаря 24 ядрам
1

Популярные статьи

Почему геймеры разочаровались в новых видеокартах NVIDIA, и что купить, если в кармане только 30 000
57
5 самых оптимальных и выгодных видеокарт в марте 2025 года и еще семь, которые покупать не стоит
70
Подводим итоги сделки за $75 млрд - Xbox больше года владеет Activision Blizzard
3
Размышление о том, почему подсветка компьютера является необходимостью, а не модой
53
Сколько места на SSD нужно геймеру — твердотельный накопитель какой емкости покупать в 2025 году
30
Обзор и тестирование видеокарты AMD Radeon HD 4550 512Mb DDR3 - удвоение дна
20
Кто такой Лип-Бу Тан, и почему именно этот человек должен спасти идущую ко дну Intel
10
Обзор портативной Bluetooth-колонки Tronsmart Mirtune S100
3
Игровая индустрия по-прежнему остается враждебной средой для многих женщин
4
Пиратство в России, его истоки и способы борьбы с ним
14

Сейчас обсуждают

Георгий Махалов
13:19
Статья прикольная, автору от меня респект. А вот небольшой интересный факт: Чаще всего самые дерьмовые компы с плохой начинкой толкают с вентеляторами с нерегулируемой подсветкой. Компы с вентилями б...
Размышление о том, почему подсветка компьютера является необходимостью, а не модой
Сергей Анатолич
13:14
Ах, он допустил? Ну тогда я спокоен! Просто это четвертый этап принятия неизбежного: депрессия, скоро будет и пятый, последний: принятие.
Советник Трампа допустил возможность сохранения Россией контроля над новыми регионами
Сергей Гончар
13:13
Ну во первых лукавить и врать это две разные вещи, во вторых мне непонятно как компания заставит магазины по всему миру продавать видеокарты по рекомендованным ценам, в третьих даже рекомендованные це...
Nvidia обещает нормализовать цены GeForce RTX 50 в ближайшее время
stasiboro
13:13
А падом вы одной рукой управляетесь, верно? :-) К чему вообще эта ультимативность - или пад или клавиатура+мышь? Каждый выбирает себе по удобству использования.
Microsoft готовит революцию с новыми консолями Xbox - разбираемся в последних утечках
unhurtable
13:13
Ты настолько тупой что прочитав не понял смысла? Сочетание "были" и "ранее" означает что теперь нет иначе вместо "ранее" пишут "и остаются"
Канада выделила Украине $1,7 млрд из замороженных российских активов
unhurtable
13:09
Судя по голосованию в США таких много :)
NBC News: Спецпосланник Трампа по Украине Кит Келлог был отстранён от переговоров по требованию РФ
Михаил Авраменко
13:06
Войну - нет. Утилизацию укронацистов - да.
Reuters: США вскоре поставят Украине модернизованные дальнобойные бомбы GLSDB
Роман Кузько
13:03
Проблемы безбкфферников встретил когда подрубил интернет 500мбит - игра (в стиме) качает три гига и встаёт, скорость падает в ноль, ссд пытается параллельно файлы скачанные распаковывать, бывает вплот...
Сколько места на SSD нужно геймеру — твердотельный накопитель какой емкости покупать в 2025 году
Евгений Васютин
12:59
Хорошее утверждение. Мне нравится ваш аргумент. А теперь оспорьте другой аргумент - для управления персонажем и прицеливанием на геймпаде нужно 2 пальца, а на клавомыше минимум 4 на ходьбу и отдельная...
Microsoft готовит революцию с новыми консолями Xbox - разбираемся в последних утечках
Dark_Cloud
12:58
Потому что когда ты деньги в банк приносишь - то банк не имеет права отдать их кому-нибудь другому на том основании, что банку не понравилось, как ты одет, или твои политические или религиозные взгляд...
Канада выделила Украине $1,7 млрд из замороженных российских активов
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем