По словам разработчиков, новая игру будет масштабнее и грандиознее второй части

Нельзя сказать, что новость о продолжении стала сюрпризом. Ошеломительный успех Warhammer 40,000: Space Marine 2, разошедшейся тиражом в шесть миллионов копий меньше чем за четыре месяца, предопределил выход следующей части. Однако, анонс Space Marine 3 прозвучал раньше, чем ожидалось, особенно учитывая, что команда разработчиков продолжает активно поддерживать Space Marine 2, выпуская обновления и расширения. В пресс-релизе особо отмечается, что для Space Marine 2 запланирована масштабная дорожная карта контента, включая грядущий режим «Орда».

Несомненно, студия Saber Entertainment готовит еще более грандиозные баталии в Warhammer 40,000: Space Marine 3. Джон Берт, заместитель гендиректора издательства Focus Entertainment, подчеркнул, что компания оказалась поражена тем восторгом, который проявили поклонники после релиза Warhammer 40,000: Space Marine 2. В ближайшем будущем в Focus Entertainment намерены активно развивать игру, добавляя интересный контент и выпуская обновления.

«Сегодня мы с гордостью анонсируем продолжение приключений в Space Marine 3. Игроков ожидает увлекательная сюжетная линия, многопользовательский режим и новаторские решения, которые по-новому определят жанр шутеров от третьего лица», — заявил Берт.

В тесном партнёрстве с Games Workshop, Warhammer 40,000: Space Marine 3 должна будет переосмыслить жанр, предлагая еще более грандиозные и впечатляющие сражения. Space Marine 2 ознаменовала важную веху для команды разработчиков.