Распродажа продлится с 13 по 20 марта. Однако она не распространяется на оборудование, то игры.

Несмотря на то, что скидки в сервисе доступны практически постоянно, они обычно не затрагивают весь каталог игр. Текущая весенняя распродажа отличается числом категорий товаров и отсутствием скидок на оборудование.

В прошлом году Valve сообщила о планах проводить в Steam только одну масштабную распродажу в сезон. Сегодня стартовала первая весенняя распродажа в Steam. Мероприятие продлится с 13 по 20 марта. Как и в предыдущих крупных сезонных распродажах Steam, скидки распространяются на игры самых разных жанров и категорий. Кроме того, Valve подготовила небольшую награду для пользователей: те, кто просматривает свой персональный список рекомендаций, получат стикеры для чата Steam. Однако, в отличие от прошлого года, скидок на Steam Deck нет, даже на остатки моделей с ЖК-дисплеем.

Как всегда, при проведении подобных распродаж важно учитывать, что предлагаемые цены не всегда самые низкие. Весенняя распродажа – это пятая по счёту скидочная кампания Steam в текущем году. Уже совсем скоро, 24 марта, сразу после её завершения, стартует следующее мероприятие – Фестиваль градостроительного дизайна и симуляторов.