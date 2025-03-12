Он буквально сгорел после активации функции AMD EXPO.

Ранее уже наблюдался ряд проблем, связанных с процессорами AMD Ryzen 7 9800X3D, и за последнее время участились сообщения о случаях повреждения этих чипов. В прошлом месяце один из пользователей столкнулся с серьёзным повреждением Ryzen 9800X3D в зоне VDDCR при использовании материнской платы ASRock X870E. Сегодня же, по имеющимся данным, причиной поломки стала материнская плата MSI X870E Tomahawk Wi-Fi.

По крайней мере, так утверждает пользователь в своём посте на Reddit. u/Realistic_Age_718 написал, что единственное, что он сделал, это активировал AMD EXPO, функцию, позволяющую увеличивать частоту оперативной памяти с более агрессивными таймингами. После этого его система перестала загружаться и выдала код ошибки "00". Несмотря на обновление BIOS до версии «E6E59AMSI.A10», неполадка осталась, и выяснилось, что процессор AMD Ryzen 7 9800X3D имеет внутреннее повреждение.

Визуально заметно небольшое вздутие в центральной части, свидетельствующее о необратимой поломке CPU, что приводит к невозможности загрузки системы. К удивлению, материнская плата практически не пострадала, все её контакты в идеальном состоянии.

Хотя некоторые источники указывают на то, что проблема перегрева Ryzen 9800X3D наиболее часто возникает на материнских платах ASRock X870/X870E, другие утверждают, что чаще встречается на моделях MSI X870/X870E. Истинная причина недавнего случая пока не установлена, но если источник проблемы кроется в BIOS или скачках напряжения, это вызывает серьёзные опасения.

Пользователь заверил, что все действия были выполнены верно, и система функционировала безупречно до активации EXPO. Хотя в ряде ситуаций источником повреждений становились ошибки пользователя, это не универсальная причина. В данном конкретном случае, пользователь успешно запустил систему с процессором Ryzen 8500G.