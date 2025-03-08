Устройство получило 4K-разрешение и частоту обновления в 144 Гц

Компания LG представила 32-дюймовый игровой монитор UltraGear 32G810SA, предназначенный для пользователей, не заинтересованных в OLED-технологии. Подобно другим современным игровым мониторам UltraGear OLED, эта модель также предлагает функциональность Smart TV благодаря встроенной платформе webOS.

WebOS, используемая в телевизорах LG Smart TV, предоставляет доступ к широкому спектру приложений, включая популярные сервисы для потоковой передачи контента и игр. LG подчёркивает, что UltraGear 32G810SA оснащён 31,5-дюймовой IPS-панелью с разрешением 3840х2160 пикселей. Этот монитор также отличается частотой обновления 144 Гц и временем отклика GtG в 1 мс. Он поддерживает технологии адаптивной синхронизации FreeSync от AMD и G-Sync от Nvidia.

Кроме того, UltraGear 32G810SA имеет пиковую яркость 400 нит и коэффициент контрастности 1000:1. Он оснащён портами Ethernet и USB Type-C с мощностью 65 Вт. Единственным сложным моментом в этом игровом мониторе LG IPS является его цена. На веб-сайте LG указана стоимость в 1299,99 доллара, но нет возможности заказать монитор напрямую. Однако, на таких площадках, как Amazon, этот же монитор можно приобрести всего за 799,99 доллара.